الغرفة التجارية: الأزمات العالمية وراء ارتفاع سعر الذهب.. فيديو

قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إنّ المستهلكين والدول يقومون باللجوء إلى الذهب في وقت الحروب على غرار ما يحدث الآن في أوكرانيا.

وأضاف ميلاد، في مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور: "الطلب يزداد على الذهب وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره، لكن قبل الحرب، كان سعر الذهب يزداد أيضا بسبب وجود عوامل متعددة، مثل جائحة كورونا التي أثرت بقوة على اقتصاد العالم، مما أدى إلى تخطي أسعار الذهب 2000 دولار في أغسطس 2020، وكان سعر الذهب في مصر أكثر من 920 جنيه".

وتابع رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية: "مع اكتشاف اللقاحات والاطمئنان النسبي تأثر سعر الذهب وانخفض، إلا أن انخفاضاته لم تجعل سعره يصل إلى مستوى ما قبل كورونا، ويتراوح سعر الذهب عيار 21 في حدود 821 جنيه".

وأشار، إلى أن سوق الذهب متقلب نسبيا نتيجة لتقلبات الأسعار لكن لا يمكن القول بأن هناك توجه عام في اتجاه معين، لكن رؤية كل مستهلك ومستثمر يكون له رؤية خاصة، لافتًا إلى أن كل شيء وارد فيما يتعلق بزيادة أسعار الذهب، ولا يمكن التنبؤ على وجه التحديد بالمدة التي سيرتفع فيها سعر الذهب.

