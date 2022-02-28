ميدو: رحيل كارتيرون مكسب للزمالك والمدرب

وجه أحمد حسام ميدو التحية لمجلس إدارة الزمالك بعد رحيل باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بطريقة حضارية.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اتفاق الزمالك على رحيل كارتيرون، مكسب للجميع، سواء للزمالك أو المدرب، ولم نكن نريد أزمات في فيفا مع المدربين، لذلك رحيل كارتيرون عن الزمالك تم بطريقة حضارية".

وأضاف: "اتفقنا أو اختلفنا مع كارتيرون لكنه حقق نجاحات، ولابد أن يأتي رحيله بمشهد حضاري مثل توديعه اللاعبين ومشرف الكرة بالنادي.

وختم حديثه قائلا: "أوجه التحية لمجلس الزمالك في الخطوات الذكية التي اتخذها لرحيل كارتيرون، في النهاية كان مشهدا إيجابيا يليق بالزمالك وعراقته".