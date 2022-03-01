شاب مخلوق بلا عينين يناشد الرئيس السيسي بصرف معاش شهري له|شاهد

استضاف الإعلامى عمرو الليثى خلال إحدى فقرات برنامجه “واحد من الناس” المذاع عبر فضائية “الحياة” ، الشيخ أحمد جمعة وهو شاب مخلوق بلا عيون .

وقال أحمد جمعة ، إنه يبلغ من العمر 35 عامًا ، وتعلم القرآن الكريم على يد أحد المشايخ فى منزله حتى التحق بمعهد القرآن وأنهى حفظ القرآن بقراءاته السبعة ، متمنيًا من الرئيس السيسي والجهات المعنية صرف معاش شهرى له تساعده على المعيشة .

وأضاف “جمعة” أن والديه ذهبوا به إلى عدة الأطباء لكى يتم علاجه ، معلقًا :" كان نفسي أكون زى طه حسين ولكن الظروف منعتنى ".



وأضافت والدته وهى تبكى:" أن ابنها اتولد بدون عيون حتى أنها ذهبت به إلى عدة مستشفيات للرمد ولكنه عيب خلقي ".



ونوه والد الشاب أحمد جمعة إلى أنه أحضر إليه شيخ حتى أتمم حفظ القرآن ، معلقًا :" كانت قمة الفرحة لما أتمم ابنى حفظ القرآن ".



