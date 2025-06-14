قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتصال هاتفي بين «بن سلمان» والرئيس الإيراني لبحث التصعيد العسكري ضد إيران
مصرع شخصين وإصابة 14 في قصف إيراني استهدف شمال إسرائيل
قتيلان وإصابات عدة إثر الصواريخ الإيرانية على شمال إسرائيل
الأردن يعلن تشديد الاجراءات الاحترازية ويغلق مجاله الجوي بالكامل
نشرة الفن: وفاة شقيق لطيفة .. جنا عمرو دياب تسجل أحدث أغانيها
دعاء استقبال شهر المحرم.. كلمات مجربة تنفع المسلم
جيش الاحتلال: يُسمح الآن للجمهور بمغادرة المناطق المحصّنة في جميع أنحاء إسرائيل
انسوا إن ميسي في الملعب.. تفاصيل جلسة ريبيرو ولاعبي الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي
وكيل الأزهر يشكّل لجنة عاجلة لفحص شكاوى طلاب الثانوية علمي من امتحان الفيزياء
تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل| صواريخ تشعل حيفا.. ورد إسرائيلي يستهدف طهران
يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تعطل خدمات إنترنت وتسريب أرقام هواتف المواطنين.. ماذا يحدث في جوجل؟

تعطل الانترنت
تعطل الانترنت
أحمد أيمن

حالة من الجدل والتساؤل تم إثارتها مؤخرا بعد تعطلت خدمات إنترنت شهيرة حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية بسبب مشكلات مستمرة في خدمة جوجل السحابية "جوجل كلاود" (Google Cloud).

يأتي ذلك بعد أيام من ي اكتشاف ثغرة أمنية يُمكن استغلالها للكشف عن رقم هاتف الاسترداد الخاص لأي حساب "جوجل" تقريبًا دون تنبيه صاحبه، مما قد يُعرّض المستخدمين لمخاطر تتعلق بالخصوصية والأمان.. فما يحدث في جوجل؟.

تسريب أرقام عملاء جوجل

بحسب الباحث المستقل، الذي يحمل اسم المستخدم brutecat، فإنه يُمكن الحصول على رقم الهاتف الخاص بحساب "جوجل" من خلال استغلال ثغرة في ميزة استرداد الحساب بالشركة.

اعتمدت هذه الثغرة على "سلسلة هجمات" من عدة عمليات فردية تعمل بالتزامن، بما في ذلك تسريب اسم العرض الكامل لحساب مُستهدف، وتجاوز آلية حماية من البرامج الروبوتية التي طبقتها "جوجل" لمنع الرسائل الخبيثة غير المرغوب فيها لطلبات إعادة تعيين كلمة المرور.

من الممكن اختراق رقم هاتف الاسترداد الخاص بصاحب حساب "جوجل" باستخدام القوة الغاشمة في غضون 20 دقيقة أو أقل، وذلك حسب طول رقم الهاتف.

وقد يُعرّض الكشف عن رقم هاتف حساب جوجل لهجمات مُستهدفة، مثل محاولات الاستيلاء من خلال السيطرة على هذا الرقم من خلال هجوم تبديل بطاقة SIM، على سبيل المثال.

بالتحكم في هذا الرقم، يُمكن للمُهاجم إعادة تعيين كلمة مرور أي حساب مُرتبط به عن طريق توليد رموز إعادة تعيين كلمة المرور المُرسلة إلى ذلك الهاتف.

في سياق متصل، أكدت شركة "جوجل" أنها أصلحت الثغرة بعد أن أبلغها الباحث، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش”.

تعطل خدمات الانترنت

على الصعيد الآخر، بدأ عشرات الآلاف من مستخدمي "سبوتيفاي" و"ديسكورد" ومنصات أخرى بملاحظة مشكلات في خدماتهم مساء يوم الخميس، وفقًا لموقع داون ديتيكتور، الذي يتتبع حالات الانقطاع.
وبلغت تقارير انقطاع خدمة بث الموسيقى سبوتيفاي، على وجه الخصوص، ذروتها حوالي الساعة العاشرة مساءا قبل أن تبدأ في التراجع، وبدأ بعض المستخدمين في الإبلاغ عن استعادة وصولهم إلى الخدمة، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس.

وذكرت صفحة حالة خدمة جوجل كلاود أن مشكلة في أنظمتها أثرت على العملاء في الولايات المتحدة وخارجها، مؤكدة أن الخدمات بدأت تتعافى بعد أن حدد مهندسوها المشكلة وبدأوا في التخفيف من آثارها.

وقالت "جوجل كلاود": "لقد حددنا السبب الجذري وطبقنا الإجراءات المناسبة"، مضيفة أنه لا يوجد تقدير لموعد حل المشكلة بالكامل.

جدير بالذكر أن "جوجل كلاود"، التي تستضيف عددًا كبيرًا من الخدمات على الإنترنت، أصبحت أسرع قطاعات شركة ألفابت -التي تتبعها "جوجل"- نموًا، على الرغم من أن الشركة لا تزال تجني معظم أرباحها من محرك بحث جوجل واسع الانتشار.

تعطل الانترنت جوجل جوجل كلاود تعطل جوجل كلاود تسريب أرقام عملاء جوجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام من هنا

كيم يونج اون

كيم يونج أون يلوّح بدعم عسكري غير مباشر لإيران في مواجهة إسرائيل

15100 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

10200 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

البصل

مش هيوصل لـ 100 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار البصل خلال الأيام القادمة

ترشيحاتنا

سيارة الشيخ مظهر شاهين

الشيخ مظهر شاهين يتعرض لحادث بسيارته.. صور

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية تسير بهدوء وانتظام

امتحانات جامعة الأزهر

طلاب جامعة الأزهر: أسئلة الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط

بالصور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

البطيخ
البطيخ
البطيخ

يضر القلب والشرايين.. عادات يومية تخلصك من ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

"المشروب الأخضر السحري".. 10 فوائد مذهلة لكوب الشاي الأخضر يوميًا

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

فيديو

الهجوم علي ايران

نتنياهو: الأسد الصاعد انطلقت بعد 6 شهور من التخطيط.. وترامب لم يمنع الهجوم على إيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد