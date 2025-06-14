تعطل خدمات إنترنت وتسريب أرقام هواتف المواطنين.. ماذا يحدث في جوجل؟

حالة من الجدل والتساؤل تم إثارتها مؤخرا بعد تعطلت خدمات إنترنت شهيرة حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية بسبب مشكلات مستمرة في خدمة جوجل السحابية "جوجل كلاود" (Google Cloud).

يأتي ذلك بعد أيام من ي اكتشاف ثغرة أمنية يُمكن استغلالها للكشف عن رقم هاتف الاسترداد الخاص لأي حساب "جوجل" تقريبًا دون تنبيه صاحبه، مما قد يُعرّض المستخدمين لمخاطر تتعلق بالخصوصية والأمان.. فما يحدث في جوجل؟.

تسريب أرقام عملاء جوجل

بحسب الباحث المستقل، الذي يحمل اسم المستخدم brutecat، فإنه يُمكن الحصول على رقم الهاتف الخاص بحساب "جوجل" من خلال استغلال ثغرة في ميزة استرداد الحساب بالشركة.

اعتمدت هذه الثغرة على "سلسلة هجمات" من عدة عمليات فردية تعمل بالتزامن، بما في ذلك تسريب اسم العرض الكامل لحساب مُستهدف، وتجاوز آلية حماية من البرامج الروبوتية التي طبقتها "جوجل" لمنع الرسائل الخبيثة غير المرغوب فيها لطلبات إعادة تعيين كلمة المرور.

من الممكن اختراق رقم هاتف الاسترداد الخاص بصاحب حساب "جوجل" باستخدام القوة الغاشمة في غضون 20 دقيقة أو أقل، وذلك حسب طول رقم الهاتف.

وقد يُعرّض الكشف عن رقم هاتف حساب جوجل لهجمات مُستهدفة، مثل محاولات الاستيلاء من خلال السيطرة على هذا الرقم من خلال هجوم تبديل بطاقة SIM، على سبيل المثال.

بالتحكم في هذا الرقم، يُمكن للمُهاجم إعادة تعيين كلمة مرور أي حساب مُرتبط به عن طريق توليد رموز إعادة تعيين كلمة المرور المُرسلة إلى ذلك الهاتف.

في سياق متصل، أكدت شركة "جوجل" أنها أصلحت الثغرة بعد أن أبلغها الباحث، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش”.

تعطل خدمات الانترنت

على الصعيد الآخر، بدأ عشرات الآلاف من مستخدمي "سبوتيفاي" و"ديسكورد" ومنصات أخرى بملاحظة مشكلات في خدماتهم مساء يوم الخميس، وفقًا لموقع داون ديتيكتور، الذي يتتبع حالات الانقطاع.

وبلغت تقارير انقطاع خدمة بث الموسيقى سبوتيفاي، على وجه الخصوص، ذروتها حوالي الساعة العاشرة مساءا قبل أن تبدأ في التراجع، وبدأ بعض المستخدمين في الإبلاغ عن استعادة وصولهم إلى الخدمة، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس.

وذكرت صفحة حالة خدمة جوجل كلاود أن مشكلة في أنظمتها أثرت على العملاء في الولايات المتحدة وخارجها، مؤكدة أن الخدمات بدأت تتعافى بعد أن حدد مهندسوها المشكلة وبدأوا في التخفيف من آثارها.

وقالت "جوجل كلاود": "لقد حددنا السبب الجذري وطبقنا الإجراءات المناسبة"، مضيفة أنه لا يوجد تقدير لموعد حل المشكلة بالكامل.

جدير بالذكر أن "جوجل كلاود"، التي تستضيف عددًا كبيرًا من الخدمات على الإنترنت، أصبحت أسرع قطاعات شركة ألفابت -التي تتبعها "جوجل"- نموًا، على الرغم من أن الشركة لا تزال تجني معظم أرباحها من محرك بحث جوجل واسع الانتشار.