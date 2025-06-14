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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ارتبط اسمه بالزمالك.. من هو يزن النعيمات بعد أنباء اقترابه من القلعة البيضاء؟

يزن النعيمات
يزن النعيمات
أمينة الدسوقي

تصدر اللاعب يزين النعميات ، محركات البحث جوجل وذلك بعد ارتباط اسمه بـ الزمالك على خلفية ما تردد مؤخرا حول اقترابه من الانتقال إلى القلعة البيضاء.

يزن النعيمات يرد بشكل مباشر على ارتباط إسمه بالزمالك

وحول ما تردد مؤخرا عقب المهاجم الأردني يزن النعيمات ، أنه مستمر مع ناديه الحالي العربي القطري، مؤكدا أن كل ما يتم تداوله عن انتقاله للزمالك مجرد كلام على مواقع التواصل الاجتماعي ولا أساس له من الصحة.

وتابع يزن النعيمات، أنه ملتزم بعقده الحال وكامل تركيزه مع فريقه القطري حالياً.

وزعمت تقارير إعلامية، دخول اللاعب ضمن حسابات الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد انتهاء عقده مع العربي القطري، في ظل سعي الفريق الأبيض لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

ويستهدف الزمالك دعم خط هجومه بعد موسم مخيب أنهاه في المركز الثالث بالدوري المصري، مع الفشل في التأهل لدوري أبطال أفريقيا، إلى جانب الخروج من بطولة الكونفدرالية في دور ربع النهائي.

من هو يزن النعيمات؟

يلعب الأردني يزن عبد الله عايد النعيمات المولود فى يونيو 1999كمهاجم لنادي العربي في دوري نجوم قطر والمنتخب الأردني .

ويعد يزن النعيمات أحد خريجي أكاديمية سحاب حيث تم ترقيته إلى الفريق الأول في عام 2018 وشارك لأول مرة في الدوري في سن التاسعة عشرة. 

قرر النعيمات في يناير 2022، الانضمام إلى نادي الأهلي في دوري نجوم قطر ، ووقع عقدا لمدة عامين ونصف مقابل رسوم انتقال بلغت 245000 يورو، ظهر لأول مرة ضد نادي قطر في 3 يناير 2022 وصنع الهدف الوحيد في المباراة ليساعد فريقه على الفوز 1-0. بعد أسبوع واحد، سجل هدفه الأول مع الأهلي في فوز فريقه 2-1 في الدوري على أم صلال .

في 23 أغسطس 2024، انضم النعيمات إلى نادي العربي في دوري نجوم قطر في صفقة انتقال حر.

أفضل لاعب في بطولة غرب آسيا

فاز النعيمات مع منتخب الأردن تحت 23 عامًا ببطولة غرب آسيا تحت 23 عاما 2021، وسجل هدفين خلال البطولة، بما في ذلك هدف في المباراة النهائية، ولذلك تم اختياره كأفضل لاعب في البطولة.

شارك يزن النعيمات لأول مرة مع منتخب الأردن في مباراة ودية فاز فيها منتخب الأردن على منتخب طاجيكستان بنتيجة 2-0 في 1 فبراير 2021. 

الزمالك يزن النعيمات القلعة البيضاء الأردني يزن عبد الله عايد النعيمات اللاعب يزين النعميات

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