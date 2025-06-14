يضم أفضل اللاعبين .. حدث رياضي ضخم فى سبتمبر | ما هو؟

تزايد زخم المنافسة على جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2025، حيث يتنافس أفضل لاعبي كرة القدم في أوروبا على الجائزة الفردية الأبرز في هذه الرياضة.

أفضل مرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة الرسمية للمرشحين في 7 أغسطس، على أن يقام حفل توزيع الجوائز في 22 سبتمبر في مسرح شاتليه بباريس.

من انتصارات دوري أبطال أوروبا إلى الهيمنة المحلية، قدمت الفرق المرشحة هذا العام برهنا قوية للفوز بالجائزة المرموقة.

النجوم الصاعدة والأبطال الراسخون

في سن السابعة عشر فقط، برز يامال كمنارة برشلونة فعلى الرغم من خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن أداءه المذهل جعل البعض يُقارن بميسي.

بعد فوزه بالثنائية المحلية، يُعد يامال موهبة واعدة على وشك ترك بصمة في تاريخ كرة القدم.

عثمان ديمبيلي

لعب عثمان ديمبيلي دورا محوريا في فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، حيث أظهر سرعته وإبداعه، خاصة في المباراة النهائية ضد انتر ميلان.

يُعد هذا الموسم المميز تحت قيادة لويس إنريكي من بين الأفضل في مسيرته، مما يضعه في مكانة متقدمة في سباق جائزة الكرة الذهبية.

فميا توج فيتينيا تحولاً ملحوظا هذا الموسم بفوزه بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان ودوري الأمم الأوروبية مع البرتغال.

محمد صلاح المرشح الأبرز

ساهم محمد صلاح في فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة آرن سلوت، إلا أن تعثره في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك سلسلة من الهزائم أمام باريس سان جيرمان، قد تؤثر على فرصه. مع ذلك، لا يزال أداؤه الثابت وقيادته لا غبار عليهما.

فيما قدم رافينيا موسما قياسيا مع برشلونة، مسجلا 34 هدفا ومقدما 25 تمريرة حاسمة، ليُشارك في صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 13 هدفًا.

دويه يذخل الجماهير بأدائه

أذهل دويه، البالغ من العمر تسعة عشر عاما، الجماهير بأدائه الذي نال لقب رجل المباراة في نهائي دوري أبطال أوروبا، مسجلًا هدفين ومساهمًا في فوز باريس سان جيرمان على إنتر. صعوده الجريء ولحظاته الحاسمة تجعله أحد أبرز المواهب الواعدة ومرشحًا قويًا للفوز بالكرة الذهبية.

في ريال مدريد أنهى كيليان مبابي الدوري الإسباني كأفضل هداف، ولا يزال يطمح للفوز بكأس العالم للأندية. لطالما رشحه البعض للفوز بالكرة الذهبية، لكن ثباته في الأداء وبراعته التهديفية تجعله من أبرز المرشحين.

يُعتبر أشرف حكيمي أحد أفضل لاعبي مركز الظهير الأيمن في العالم، وقد تألق باستمرار طوال الموسم، ساهمت أهدافه الحاسمة في المراحل النهائية من دوري أبطال أوروبا في فوز باريس سان جيرمان باللقب، مما جعله مرشحًا قويًا للقائمة النهائية بفضل خبرته وتأثيره على أعلى مستوى.

جائزة الكرة الذهبية لعام 2025

مع اقتراب شهر أغسطس، يتزايد الترقب حول من سيحصل في النهاية على جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، لكن هذه الأسماء العشرة مهدت بالفعل الطريق لمعركة مثيرة من أجل التتويج بأفضل لاعب في العالم.

وسيكون موعد الحفل الضخم لجائزة الكرة الذهبية رقم 69، الذي سيقام على مسرح شاتليه في باريس هذا العام، يوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر المقبل.