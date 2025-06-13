بعد تحديد موعد الإعلان عن المرشحين.. ترتيب الكرة الذهبية وموقف صلاح

تم تحديد موعد إعلان اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025، حيث سيتم الكشف عن الأسماء يوم 7 أغسطس المقبل.

ويُعتبر هذا الإعلان من اللحظات المهمة في عالم كرة القدم، حيث يتزايد البحث عن ترتيب الكرة الذهبية 2025 على محركات البحث بعد الإعلان عن موعد الجائزة.

معايير الفوز بجائزة الكرة الذهبية

ستُمنح جائزة الكرة الذهبية 2025 لأفضل لاعب في العالم بناءً على 3 معايير رئيسية، هي:

المعيار الأول.. الأداء الفردي، والذي يُعتبر الأكثر أهمية، والفترة المعنية تبدأ من 31 يوليو 2024 حتى 1 أغسطس 2025، ما يعني أن بطولة كأس العالم للأندية 2025 ستكون جزءًا من المعايير الأوروبية.

المعيار الثاني.. يتعلق بالإنجازات الجماعية، حيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار البطولات التي حققها اللاعب مع فريقه ومنتخب بلاده خلال نفس الفترة.

المعيار الثالث.. الروح الرياضية واللعب النظيف وسلوك اللاعبين؛ مما يعكس القيمة الحقيقية للنجومية في كرة القدم.



عثمان ديمبلي في صدارة المرشحين

وفقًا لموقع "givemesport"، يتصدر عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ترتيب الكرة الذهبية 2025.

ويعود هذا التصدر لمستوى اللاعب الفردي الرائع، حيث سجل 33 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة في 49 مباراة خلال الموسم الماضي.

وعلى صعيد الإنجازات الجماعية، قاد ديمبلي فريقه لتحقيق لقبي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، وهو إنجاز تاريخي للنادي.

ورغم الأداء المميز مع ناديه، واجه ديمبلي تحديًا مع منتخب بلاده، فلم يتمكن من قيادتهم للفوز بدوري الأمم الأوروبية، حيث اختتم المنتخب الفرنسي مشواره من نصف النهائي على يد المنتخب الإسباني، بينما حصلت البرتغال على اللقب.

ولدى ديمبلي فرصة لتعزيز موقفه في ترتيب الكرة الذهبية، حيث سيشارك رفقة فريقه في نهائيات كأس العالم للأندية؛ إذا تمكن من قيادة باريس سان جيرمان للفوز باللقب في النسخة الجديدة من البطولة، فإن ذلك سيزيد من فرصه في الفوز بالجائزة.



موقف محمد صلاح من جازئزة الكرة الذهبية

بالنسبة لـ محمد صلاح، نجم ليفربول، فإن حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية 2025 تبدو بعيدة نسبيا، فرغم قيادته لفريقه لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي؛ إلا أن ليفربول خرج من منافسات دوري أبطال أوروبا في الدور ثمن النهائي على يد باريس سان جيرمان، وبهذا فإن فريقه لا يشارك في بطولة مونديال الأندية، ما يقلل من فرصته.

خلال الموسم الحالي، سجل صلاح 34 هدفًا وقدم 23 تمريرة حاسمة في 52 مباراة في مختلف البطولات، مما يُظهر تفوقه الفردي، رغم التحديات التي واجهها فريقه.

ترتيب الكرة الذهبية 2025

وفقًا لموقع "givemesport"، تم الكشف عن قائمة تضم 20 لاعبًا مرشحًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025. ويتصدر القائمة عثمان ديمبلي من باريس سان جيرمان، متفوقًا على النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى الثنائي لامين يامال ورافينيا من برشلونة، مع ظهور مفاجئ لكريستيانو رونالدو.

وفيما يلي ترتيب اللاعبين في سباق الكرة الذهبية 2025:

1- عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

2- لامين يامال (برشلونة)

3- فيتنيا (باريس سان جيرمان)

4- رافينيا (برشلونة)

5- محمد صلاح (ليفربول)

6- ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان)

7- كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)

8- كيليان مبابي (ريال مدريد)

9- بيدري (برشلونة)

10- نونو مينديز (باريس سان جيرمان)

11- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

12- أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

13- دوناروما (باريس سان جيرمان)

14- هاري كين (بايرن ميونخ)

15- ليفاندوفيسكي (برشلونة)

16- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

17- كريستيانو رونالدو (النصر)

18- فيرجيل فان ديك (ليفربول)

19- سكوت ماكتوميناي (نابولي)

20- أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)