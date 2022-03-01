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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عملنا عليه منذ عدة أشهر...

البيت الأبيض يعلق على طرد 12 دبلوماسيا روسيا

صدى البلد

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على تسهيل نقل المعدات العسكرية للجيش الأوكراني، وأن المزيد من المساعدات الأمنية التي سترسل إلى أوكرانيا بعد الاتصال الهاتفي بين بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي.

وأضافت:"قدمنا أكثر من 106 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية وأكثر من 44 مليونا لقطاع المياه بأوكرانيا".

وبشأن قرار طرد 12 دبلوماسيا روسيا من بعثة روسيا إلى الأمم المتحدة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه قرار: "عملنا عليه منذ عدة أشهر" في إشارة إلى إبلاغ القرار للمندوب الروسي الهواء مباشرة.

وحذر البيت الأبيض من أن أي استخدام للسلاح النووي ستكون آثاره مدمرة، مؤكدا أن لولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لا يريدان الدخول في مواجهة عسكرية مع روسيا، موضحة أن بلدان الناتو تلتزم "بدفع 2 % من ناتجها المحلي للحلف".

وقالت جين بساكي إن البيت الأبيض "يقيم تهديد بوتين بتفعيل قوات الدرع النووي، وقد يغير من مستوى الإنذار"، لكن "لا نرى مبررا لتغيير مستوى تأهب القوات الأمريكية".

وأعرب البيت الأبيض عن تطلع واشنطن إلى "ناتو موحد ودول غربية موحدة في مواجهة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأمدت بساكي أن هناك جبهة موحدة في الناتو للدفاع عن أوكرانيا، وأن الولايات المتحدة ترحب "إعلان السويد وألمانيا وفنلندا إرسال أسلحة إلى الجيش الأوكراني".

وتابعت:"لم نوقف التواصل بشأن استقرار أسواق الطاقة ونتواصل مع شركائنا بما في ذلك السعودية"، و"نبحث مع شركائنا وحلفائنا خطوات تحد من التذبذبات في أسواق الطاقة".

وعلى صعيد العقوبات على روسيا، قال البيت الأبيض:"نزيد من شدة عقوباتنا على روسيا بتنسيق وثيق مع الاتحاد الأوروبي.. لدينا خطوات إضافية بشأن العقوبات على روسيا ولكن نأخذ عوامل كثيرة بعين الاعتبار.. نعمل على تشديد العقوبات على النخبة الروسية والحد منها على عامة الشعب". مؤكدة أن " العقوبات على روسيا مؤلمة ويترتب عليها عواقب وخيمة".

وأوضحت جين بساكي أنه حتى الآن لا يوجد قرار أمريكي بشأن منع الطائرات الروسية من التحليق في الأجواء الأمريكية، لكنه أمر مطروح للنقاش. وكذلك فإن "إعلان منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يعني أننا سندخل حربا مع روسيا، حظر الطيران يستدعي وجود قوات تنفذه وهذا سيؤدي لحرب لا نريدها مع روسيا"، و"جميع الخيارات على الطاولة بشأن حظر استخدام الطائرات الروسية المجال الجوي الأمريكي".

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وتابعت:"الرئيس بايدن حشد العالم للتأكيد على عدم قبول أفعال بوتين "، و"لا نصعد من خطابنا ونقيم ما يدلي به الرئيس بوتين ولم نغير وضعنا النووي ونسعى لتخفيض التوتر".

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض التعليق على  تصريحات منسوبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن التزام المملكة باتفاق خفض الإنتاج النفطي مع روسيا، وقالت:"لن ندخل في تفاصيل هاهنا لأنه لن يكون بناءً للهدف الشامل الذي نريد تحقيقه".

وأكّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أول أمس الأحد، أنّ بلاده ملتزمة باتفاق تحالف "اوبك بلس" حول كميات انتاج النفط والذي تقوده إلى جانب روسيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

البيت الأبيض روسيا بوتين أوكرانيا الناتو بن سلمان

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