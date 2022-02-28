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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البيت الأبيض: جو بايدن سيبحث مع الحلفاء و الشركاء تنسيق الرد على الهجوم الروسي

البيت الأبيض
البيت الأبيض

عرضت قناة أكسترا نيوز، فى خبر عاجل يفيد أن البيت الأبيض أوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبحث مع الحلفاء و الشركاء تنسيق الرد على الهجوم الروسي.

أكد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، أن وزراء الخارجية الأوروبيين توافقوا على وقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي بالتنسيق مع مجموعة السبع.

وكانت أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري اتصالات مع حلفاء واشنطن وشركائها صباح اليوم لتنسيق رد مشترك على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

فيما قال مسئول أمريكي إلى صحيفة "واشنطن بوست" ان بيلاروسيا سترسل جنودها إلى داخل أوكرانيا في وقت لاحق من اليوم.

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات عدة في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركوف.

كما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية، بارتفاع قتلى الجيش الروسي في المعارك بأنحاء أوكرانيا إلى 4500 قتيل.

فيما قالت الوكالة إن هناك مجموعة من المقاتلات انطلقت من بيلاروسيا في اتجاه الأراضي الأوكرانية.

وكانت أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الإثنين، بوقوع غارات جوية على العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك وسط محاولات للتقدم في الأراضي الأوكرانية.

البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجوم الروسي

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البيت الأبيض: جو بايدن سيبحث مع الحلفاء و الشركاء تنسيق الرد على الهجوم الروسي

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