حسابات معقدة في المجموعة الرابعة.. من يرافق أمريكا إلى دور الـ32؟

تتجه الأنظار فجر الجمعة إلى منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم 2026 مع إسدال الستار على مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات وسط صراع مشتعل على البطاقة الثانية المؤهلة إلى دور الـ32.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وباراجواي وتركيا حيث حسم المنتخب الأمريكي تأهله رسميًا إلى الدور المقبل، فيما فقد المنتخب التركي آماله في الاستمرار بالبطولة.

أمريكا تحسم التأهل مبكرا

نجح المنتخب الأمريكي في ضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد تحقيقه العلامة الكاملة في أول جولتين لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأمريكي في دور الـ32 أحد المنتخبات صاحبة المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثانية أو الخامسة أو السادسة أو العاشرة، وفقا لمسار البطولة.

صراع مباشر بين أستراليا وباراجواي

ويبقى الصراع قائما على البطاقة الثانية بين منتخبي أستراليا وباراجواي اللذين يلتقيان فجر الجمعة في مواجهة مباشرة لحسم هوية المتأهل رفقة الولايات المتحدة.

ويحتل المنتخب الأسترالي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على باراجواي صاحبة المركز الثالث بنفس الرصيد.

أستراليا.. التعادل يكفي

يدخل المنتخب الأسترالي المباراة بأفضلية واضحة إذ يكفيه التعادل أمام باراجواي لضمان التأهل إلى دور الـ32 في المركز الثاني، مستفيدا من تفوقه في فارق الأهداف.

باراجواي مطالبة بالفوز

في المقابل، لا يملك منتخب باراجواي سوى خيار الفوز إذا أراد التأهل مباشرة إلى الدور المقبل، حيث سيمنحه الانتصار بطاقة العبور في المركز الثاني، ليضرب موعدًا مع وصيف المجموعة السابعة.

ورغم ذلك، قد يكون التعادل كافيا لباراجواي من أجل مواصلة المشوار إذ سيرفع رصيده إلى 4 نقاط، ما يمنحه فرصة المنافسة على إحدى بطاقات أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

آمال معلقة على أفضل الثوالث

وفي حال تعرض أي من المنتخبين للخسارة فإن آمال التأهل ستظل قائمة عبر بوابة أفضل أصحاب المركز الثالث لكن الأمر سيتوقف على نتائج باقي المجموعات وترتيب المنتخبات في الجدول العام.

تركيا تودع المنافسات

من جانبه، ودع المنتخب التركي منافسات كأس العالم 2026 رسميا بعدما تلقى خسارتين متتاليتين أمام أستراليا وباراجواي ليفقد أي فرصة في المنافسة على بطاقات التأهل.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- الولايات المتحدة الأمريكية: 6 نقاط (له 6 أهداف وعليه هدف واحد).

2- أستراليا: 3 نقاط (له هدفان وعليه هدفان).

3- باراجواي: 3 نقاط (له هدفان وعليه 4 أهداف).

4- تركيا: دون نقاط (لم يسجل أي هدف واستقبلت شباكه 3 أهداف).