مدرب المريخ يعلنها: الأهلي أفضل فريق في أفريقيا.. ومجموعتنا الأصعب بدوري الأبطال

يرى لي كلارك، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المريخ السوداني، أن مجموعة فريقه الأصعب في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، مشددا على أنه كان يعلم أن مواجهة صن داونز ستكون صعبة على الأهلي.

وقال لي كلارك، في تصريحات بحواره عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة “المحور”: "علمت أن مباراة صن داونز ستكون صعبة على الأهلي، خاصة بعد تعادل صن داونز معنا في مصر".

وأضاف: "مجموعتنا قد تكون الأًصعب بين جميع المجموعات في دوري الأبطال، صن داونز لديه تاريخ رائع والأهلي حامل لقب آخر نسختين وأفضل فريق في أفريقيا، فضلا عن تواجد منافس محلي وهو الهلال معنا في نفس المجموعة".

وتابع: "الأهلي فريق بطل وربما يتعثر في البداية لكن لديه لاعبين مميزين ومدرب رائع، وسنلعب حتى المباراة الأخيرة، المباريات صعبة وعلينا أن نؤدي بشكل أفضل ونحقق أفضل نتائج".

وختم حديثه قائلا: "تخطيط صن داونز لمباراة الأهلي كان رائعا، والدفاع كان جيدا للغاية، وإذا لم تدافع بشكل جيد أمام الأهلي سيكلف ذلك فريقك، فريق الأهلي لديه لاعبون جيدون إذا أتيحت لهم المساحة سيتسبب الأمر في تعثرك".