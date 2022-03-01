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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد وأضرار تناول الطفل حليب الأم البارد

الرضاعة
الرضاعة

يجد العديد من الآباء أنه من الملائم تبريد حليب الثدي لإبقائه طازجًا للاستهلاك لاحقًا. قد يفضل العديد من أطفال التسنين أيضًا الحليب البارد لأنه يخفف الألم. ومع ذلك ، فإن هذا يثير سؤالًا شائعًا في أذهان العديد من الآباء: هل يستطيع الأطفال شرب الحليب البارد؟


وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يمكن للأطفال أن يستهلكوا بأمان الحليب البارد أو الدافئ أو في درجة حرارة الغرفة ومع ذلك، تأكد من أن الحليب ليس ساخنًا جدًا للطفل لتجنب الإصابة بحروق.

 

الأسئلة الشائعة عن شرب الطفل لحليب الام البارد، بحسب ما نشره موقع هيلثي. 
 

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1. هل يستطيع الطفل شرب الحليب البارد وتحقيق زيادة الوزن المثلى؟


الحليب هو العامل المساهم في زيادة وزن طفلك . أيضًا ، لا يوجد دليل على أن الحليب البارد يمكن أن يقلل من زيادة الوزن. ومع ذلك ، فإن زيادة الكمية لكل وجبة قد تساعد الرضيع المبتسر على أن يصبح أكثر صحة لأنه يغذي الجسم ويزيد من تناول الدهون.

2. هل يستطيع الأطفال شرب الحليب البارد عندما يصابون بالزكام؟


على الرغم من عدم وجود دليل على الآثار الجانبية لشرب الأطفال للحليب البارد أثناء نزلة البرد ، يجب تجنب إعطائهم أي شيء بارد إذا كان يسبب تهيج الحلق.

3. هل يستطيع الأطفال شرب الحليب البارد في منتصف الليل؟


على الرغم من عدم وجود دليل محدد يشير إلى حدوث ضرر ، فقد لا يتقبل الأطفال الحليب البارد في منتصف الليل. قد يحفز الحليب البارد الطفل على الاستيقاظ أكثر من الحليب الدافئ ومن الممكن ألا ينام مرة أخرى بسهولة.

 

4. هل يستطيع الأطفال شرب الحليب مباشرة من الثلاجة؟


لا يوجد دليل واضح على أن الأطفال لا يستطيعون شرب الحليب مباشرة من الثلاجة. ومع ذلك، نظرًا لأن الأطفال حساسون ولا يزالون يبنون جهازهم المناعي، فمن الأفضل إطعامهم الحليب البارد أو الدافئ بشكل معتدل أو الرجوع إلى النصائح الصحية الخاصة.

5. هل يمكن أن يسبب الحليب البارد الإمساك عند الأطفال؟

لا يوجد دليل على أن الحليب البارد يسبب الإمساك. عادة ما يكون أحد مكونات النظام الغذائي للأم في لبن الأم هو الذي يتسبب في تغيير عادات الأمعاء. يمكن أيضًا أن يكون الأرز وحليب الألبان من المذنبين عندما ينتقل الطفل إلى الأطعمة الصلبة. إذا كان طفلك الذي يرضع من الثدي يعاني من الإمساك، فراجع نظامك الغذائي لمعرفة ما إذا كان بإمكانك التركيز على ما قد يتسبب في رد فعل الطفل بهذه الطريقة. عادة ما يكون الإمساك عند الأطفال الأكبر سنًا أو الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية بسبب اتباع نظام غذائي منخفض الألياف أو استهلاك الكثير من حليب البقر أو الجفاف. إذا استمر الإمساك ، اتصل بطبيب الأطفال.
 

في حين أن ارتفاع درجة حرارة الحليب ليس ضارًا إلا إذا كان يضر بفم الطفل، فمن المحتمل أن يكون الحليب الدافئ إلى البارد هو الأفضل. يمكنك إعطاء الطفل حليبًا باردًا أو دافئًا أو بدرجة حرارة الغرفة. بما أن حليب الثدي يُستخرج مباشرة من الجسم الدافئ، فإن درجة حرارة الحليب عادة ما تكون مماثلة لدرجة حرارة الغرفة ، أي دافئة بدرجة معتدلة.

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