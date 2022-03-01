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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جهاز العبور الجديدة: 3120 وحدة بالمدينة ضمن سكن مصر

سكن مصر
سكن مصر

قال المهندس أحمد إسماعيل، مساعد رئيس جهاز العبور الجديدة، إن مدينة العبور الجديدة هي إحدي مدن الجيل الرابع التي أنشئت بالقرار الجمهورى لعام 2016 على مساحة 60 ألف فدان تقريبا، ولها موقع متميز.

وأضاف “إسماعيل”، خلال لقاء خاص ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن المدينة على بعد 30 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن مشروع سكن مصر يعد مشروعا سكنيا راقيا،الوحدات به تبدأ من 107 أمتار إلى 118 مترا.

وتابع أن عدد الوحدات الموجودة فى المدينة 3120 وحدة، وبالفعل تم الانتهاء من 2040 وحدة ، وتسليم ما يقرب من 1200 وحدة، وبالمرحلة الحالية سيتم تسليم 240 وحدة  ضمن الإعلان الجديد فى وحدات سكن مصر.

جهاز العبور الجديدة مدينة العبور الجديدة مدن الجيل الرابع القرار الجمهوري عدد الوحدات

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