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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بوفون بعد تجديد عقده مع بارما: لا أشعر بتقدم العمر

جانلويجي بوفون حارس
جانلويجي بوفون حارس مرمى بارما

علق أسطورة حراس المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون، على تجديد عقده مع نادي بارما الإيطالي حتى صيف 2024.

وكتب بوفون عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: لقد كان يوما جميلا بالنسبة لي ولعائلتي بأكملها، جددت عقدي الذي يربطني ببارما حتى عام 2024".

تابع بوفون:" عدت إلى هنا قبل بضعة أشهر بسبب علاقتي الرائعة بالناس هنا في المدينة، الآن أصبحت علاقتنا أقوى".

أضاف بوفون:" لقد آمنت على الفور بمشروع رئيس النادي، ولهذا السبب كنت مقتنعا بإمكاني تقديم مساهمتي وأريد الاستمرار في القيام بذلك خلال السنوات القليلة المقبلة".

أكمل:" أتمنى أن يكون المشجعون وجميع من في المدينة سعداء، وكذلك أطفالي وزوجتي".

اختتم بوفون:" لم أشعر أبدا بتقدم العمر! فقط الطاقات الجميلة والإيجابية والأحلام الجميلة لتحقيقها معا".

أرقام بوفون مع بارما:

شارك بوفون “البالغ من العمر 44 عاما”: في 23 مباراة مع بارما في دوري الدرجة الثانية الإيطالي هذا الموسم، اهتزت شباكه 23 مرة، وحافظ على شباكه في 8 مباريات.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ بوفون 1 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
 

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