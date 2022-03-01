بوفون بعد تجديد عقده مع بارما: لا أشعر بتقدم العمر

علق أسطورة حراس المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون، على تجديد عقده مع نادي بارما الإيطالي حتى صيف 2024.

وكتب بوفون عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: لقد كان يوما جميلا بالنسبة لي ولعائلتي بأكملها، جددت عقدي الذي يربطني ببارما حتى عام 2024".

تابع بوفون:" عدت إلى هنا قبل بضعة أشهر بسبب علاقتي الرائعة بالناس هنا في المدينة، الآن أصبحت علاقتنا أقوى".

أضاف بوفون:" لقد آمنت على الفور بمشروع رئيس النادي، ولهذا السبب كنت مقتنعا بإمكاني تقديم مساهمتي وأريد الاستمرار في القيام بذلك خلال السنوات القليلة المقبلة".

أكمل:" أتمنى أن يكون المشجعون وجميع من في المدينة سعداء، وكذلك أطفالي وزوجتي".

اختتم بوفون:" لم أشعر أبدا بتقدم العمر! فقط الطاقات الجميلة والإيجابية والأحلام الجميلة لتحقيقها معا".

أرقام بوفون مع بارما:

شارك بوفون “البالغ من العمر 44 عاما”: في 23 مباراة مع بارما في دوري الدرجة الثانية الإيطالي هذا الموسم، اهتزت شباكه 23 مرة، وحافظ على شباكه في 8 مباريات.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ بوفون 1 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

