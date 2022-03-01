محافظ الإسكندرية يكلف مديرية الطرق والنقل بتنفيذ أعمال ترميم الحفر والمطبات بالأحياء

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع والطرق بنطاق عدد من الأحياء، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، وجميع الجهات المعنية.

وكلف المحافظ مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية بتنفيذ أعمال ترميم الحفر والمطبات على مستوى الأحياء بالشوارع الرئيسية والجانبية والانتهاء منها في أسرع وقت وفقا للأولويات، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

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كما شدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة بأعمال التنفيذ بالخطة الاستثمارية الحالية، والعمل على رصف الأجزاء التي يتم كشطها أولا بأول، وذلك في إطار خطة كاملة لرفع كفاءة الطرق والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات.

في الإطار ذاته، تابعت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه، أول أعمال كشط طريق الكورنيش لترميم الحفر بنطاق الحي، بالإضافة إلى أعمال إعادة الشيء لأصله وترميم الحفر بشارع 17 مع شارع العيسوى.

جدير بالذكر أن الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى 2021 /2022 تستهدف رصف 120 شارع علي مستوى أحياء الإسكندرية، حيث تم توفير نحو 137 مليون جنيه لتحقيق المستهدف من الخطة، هذا فضلاً عن قيام الأجهزة المعنية بالحصر المستمر جميع الطرق والمناطق التي تحتاج لرفع كفاءة، ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفق الأولويات والاحتياجات.