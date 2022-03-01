رئيس المجلس الأوروبى: قررنا تفعيل تسهيلات السلام بدعم الدول الأعضاء للشعب الأوكرانى

قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبى: “إننا سنتصرف سريعاً بحيث تكون التداعيات لروسيا قاسية، فنحن ربطنا أقوالنا بأفعالنا وفرضنا عقوبات غير مسبوقة على القادة السياسيين”.

وأضاف “ميشيل”، خلال كلمته المذاعة بجلسة البرلمان الأوروبى: “إننا نفرض عقوبات قاسية على روسيا، ولا بد أن نكون صرحاء تجاه بعضنا البعض”.

وتابع: “العقوبات سيكون لها تكلفة ولا بد أن نتحملها، ونحن ندافع عن قناعتنا ومستقبلنا، قررنا تفعيل تسهيلات السلام بدعم الدول الأعضاء لدعم الشعب الأوكرانى".

واستطرد: “الرئيس الأوكرانى نظر فى أعيننا ووجه لنا طلبا للاعتراف من قبل الاتحاد الأوروبى بالترشح إلى الاتحاد، ويعود الأمر لنا لنكون بمستوى هذه اللحظة التاريخية، وعلينا أن ندرك أن الاتحاد فيه آراء مختلفة حول هذا الشأن، وعلينا أن نناقش هذا الطلب الرمزى والسياسى القوى، وسوف يتم الخيار المناسب بعزم وبرودة دم”.