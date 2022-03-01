بالأبيض والأسود.. تامر هجرس يشوق الجمهور للعمل الفني القادم.. شاهد

نشر الفنان تامر هجرس، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «انستجرام».

وظهر تامر هجرس في الصورة بالأبيض والأسود من كواليس تصوير عمله الجديد، ونالت صورته تفاعل كبير من متابعينه عبر انستجرام.

ويشارك الفنان تامر هجرس في بطولة مسلسل "أحلام سعيدة"، مع الفنانة يسرا، ومن المقرر أن يعرض في سباق رمضان المقبل.

المسلسل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج جمال العدل، ويشارك في البطولة غادة عادل، ومي كساب، ونور محمود، ونبيل نور الدين، وجيهان الشماشيرجى، ويعد العمل التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة في الدراما التلفزيونية.