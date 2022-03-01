مديحة حمدي في ضيافة "صدى البلد" لتكريمها عن مجمل أعمالها

حلت الفنانة القديرة مديحة حمدي، ضيفة علي موقع “صدى البلد”، في ندوة تم تكريمها عن مجمل اعمالها الفنية والتي تجاوز عددها ال 200 عملا فنيا ، بين السينما والمسرح والتليفزيون والاذاعة .

وخلال الندوة كشفت الفنانة القديرة مديحة حمدي، عن العديد من التفاصيل الخاصة بمشوارها الفني الطويل الذي حققت من خلاله العديد من النجاحات الجماهيرية وتمكنت من كسب احترام المشاهد المصري والعربي .

خلال الندوة كشف الفنانة مديحة حمدي عن العديد الكواليس التي عاشتها في مشوارها الفني بالاضافة الي بداية دخولها مجال التمثيل ، كما تحدثت عن تجربتها في مجال الانتاج الفني والسبب وراء توقفها عن الاستمرار كمنتجة للاعمال التليفزيونية.

وكشف الفنانة مديحة حمدي خلال الندوة التي كرمت فيها عن مجمل اعمالها الفنية عن الجانب الشخصي والاسري في حياتها سواء علاقتها بوالدتها ووالدها وزوجها والذي التقت به صدفه واستمرت حياتهما الزوجية لمدة 40 عام قبل ان يرحل عن عالمنا خلال السنوات الماضية .

كما تحدثت الفنانة مديحة حمدي عن جانب اخري من حياتها وهي ادارتها لاي الجمعيات الخيرية التي انشائها زوجها وعدد من اصدقاءه ، وسر حرصها علي اقامه صالونها الثقافي الشهري ( صالون مديحة ) والذي تم فيه بعدد من الانشطة الثقافية ومنها تكريم زملائها .