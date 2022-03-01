رئيس حزب "المصريين": السيسي واجه الشعب بواقع الدولة دون تزييف

أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين، على حديث الرئيس السيسي حول عدد من الموضوعات خلال فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية؛ والتي يأتي على رأسها مشكلة الزيادة السكانية، مؤكدًا أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا وعقبة أمام الدولة، خاصة وأنها تعطل مسار التنمية وتشكل ضغطًا كبيرًا على موارد الدولة.

وقال "أبو العطا، في بيان اليوم الاثنين، إنه سبق أن تحدث الرئيس السيسي عن خطورة الزيادة السكانية وأثرها مستقبلا على البلاد؛ الأمر الذي يتطلب سرعة التحرك لمواجهتها، مشيرًا إلى الحجم الضخم من الإنجازات والمشروعات القومية والخدمية التي تنفذها الدولة على أرض الواقع وكذلك كافة أوجه الدعم الذي يقدم لصالح المواطنين في ضوء الزيادة السكانية التي كلما زادت تجعل المواطن لا يشعر بهذا الإنجاز الذي يتم من أجل أن يعيش حياة كريمة.

وحول حديث الرئيس السيسي عن التعليم وتطويره؛ أوضح رئيس حزب "المصريين"، أن فترة ولاية الرئيس السيسى منذ توليه رئاسة البلاد في عام 2014 شهدت طفرة هائلة في التعليم، حيث وضع الرئيس السيسي ملف التعليم على أولوياته بهدف تطويره والارتقاء بالمنظومة التعليمية من خلال تطوير المناهج بشكل يتواكب مع التغيرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة.

وعن حديث الرئيس السيسي حول حقوق الإنسان؛ أكد أن القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان، موضحًا أن الرئيس السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر ٢٠٢١ وتُعد أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية في عهد السيسي حققت بما لا يدع مجالًا للشك إنجازات وطنية مهمة وعديدة في مجال حقوق الإنسان على كافة المستويات، من بينها إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن ما انتهجته الدولة المصرية في هذا الصدد يؤكد أنها حولت الشعارات إلى حقيقة، ولم تكتف بكلمات رنانة في هذا الملف، فحاربت الإرهاب لأنها آمنت بأن الحق في الحياة من أهم حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن الدولة المصرية عملت على توفير حياة كريمة لكل المصريين من خلال مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي مؤخرا والتي تُغير حياة 60 مليون مواطن، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات وهذه من أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وحول خوف الرئيس السيسي على الدولة المصرية وتوجيهه نصيحة مهمة للمصريين قائلا "يا مصريين اصحوا لو خايفين على بلادكم انتبهوا"؛ أكد رئيس حزب "المصريين"، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تواصل مسيرة بناء مصر الحديثة، فمنذ سنوات كانت مصر تمر بظروف صعبة ومرحلة دقيقة في تاريخها بعد ثورتين وحالة من الفوضي وتدهور اقتصادي ومشكلات كبيرة في شتي المجالات، لكن بعد تولي الرئيس السيسي الحكم بعد ثورة 30 يونيو التي أسقطت حكم جماعة الإخوان الإرهابية، شهدت مصر طفرة في مختلف المجالات اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا وغيرها، وتحققت إنجازات عديدة، ليقود الرئيس السيسي مسيرة إعادة بناء الدولة المصرية ويحقق إنجازات عديدة في كل سنة مرت منذ توليه الحكم، وهو ما أعاد مصر لمكانتها في المنطقة وأمام العالم كله.

وأوضح أن الرئيس السيسى حقق إنجازات مهمة في مختلف المجالات، وقاد مسيرة التنمية والبناء، فأقام مشروعات تنموية كبيرة وجذب الاستثمار واهتم بتطوير الصناعة ودعم الزراعة، بالإضافة لخطة إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، والنجاح في القضاء على العشوائيات.