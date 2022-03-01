أسماء الـ 15 مشروعا الفائزة في مسابقة ريادة الأعمال على مستوى جامعة الأزهر

كرمت جامعة الأزهر ، طلاب وطالبات كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم ومشاريعهم التي يقدمونها والتي تسهم بشكل فعال في الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030م وفقًا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء تكريم جامعة الأزهر، في احتفالية عقدت خصيصا لتكريم الطلاب والطالبات لجهودهم المتميزة في مجال ريادة الأعمال ضمن المخطط الإستراتيجي للجامعة في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، والحرص على دعم الطلاب المبتكرين ورعاية الموهوبين منهم والأخذ بأيديهم نحو الجديد والحديث في مجال ريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار.

احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة ريادة الأعمال

وننشر في السطور الآتية المشاريع الـ 15 الحاصلة على المراكز الأولى في مسابقة ريادة الأعمال على مستوى جامعة الأزهر.



المشروع الحاصل على المركز الأول وهو مشروع Tell Me وهو مشروع مختص بالتعامل مع لغة الاشارة من فئة الصم والبكم او المتعاملين معهم و فئة الدارسين لها .

احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة ريادة الأعمال

المشروع الحاصل على المركز الثاني

Your Dentist طبيب أسنانك

عبارة عن ابلكيشن على الهاتف يسهيل التواصل بين طلاب طب الأسنان والمرضى وتوثيق خطط العلاج و يوفر الوقت لكل شيء وينظم مواعيد المريض للعلاج علاوة على ذلك ، يشارك في رفع مستوى الوعي العام حول رعاية الأسنان.



المشروع الحاصل على المركز الثالث

فريق progragame المشارك في مسابقة دوري ريادة الأعمال في موسمها الثاني 2021 وهى منصة تعليمية لتعليم الأطفال البرمجة عن طريق انشطة وألعاب مختلفة تكون مناسبة لعمر الطفل حتى يستمر فى التعلم لجعل تعلم البرمجة متاح لأى أحد يرغب فى التعلم مهما اختلفت الأزمنة والأمكنة والظروف وسيكون هناك مسابقات بين الطلاب على المنصة وسيكون لها جوائز حتى يساعد هؤلاء الطلاب أن يعيشوا فى جو من المنافسة ويأتى هذا المشروع تماشيا مع رؤية الدولة والتى تهدف الى محو الامية التكنولوجية والتى نجحت فى تنفيذ جزء كبير منه فى السنوات الأخيرة.

احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة ريادة الأعمال



المشروع الحاصل على المركز الرابع

STEPN عبارة عن تطبيق وموقع ويب يعمل علي :

تشجيع و زيادة نمط الحياة الصحية فى المجتمع وربط الأشخاص بمقدمي الخدمات الصحية.. علاوة على ذلك تسهيل خيارات الاستشارات على مدار الساعة بدلاً من المستشفيات والحلول السريرية العادية.

يعمل STEPN على حل مشكله الوعي الصحي التي يعاني منها نسبة كبيرة من المجتمع ونقدم نظاما غذائيا صحيا ونظاما رياضيا مناسبا مع كل فئة حسب وقتها ووظائفها.

يستخدم STEPN الذكاء الاصطناعي في حل المشاكل الطبية الصغيرة بسهوله من المنزل لتخفيض الزحام في المستشفيات خصوصاً مع تزايد اعداد كورونا.

احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة ريادة الأعمال

المشروع الحاصل على المركز الخامس

Roshetta app

وفكرة مشروعهم أنهم يوفرون خدمات الكترونية لخدمة الطبيب والمريض من خلال الذكاء الصناعي.

روشتة Roshetta خدمتهم تتلخص في 3 خطوات



1- مساعدة المريض في إدارة وحفظ الوصفات الطبية وبيانات الأطباء الذين يتعاملون معهم.



2- مساعدة الطبيب في إدارة وحفظ بيانات المرضى الذين يتعامل معهم.



3- التعرف على أسماء الأدوية بالذكاء الاصطناعي لتقليل نسبة الخطأ.

احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة ريادة الأعمال

الفريق الحاصل على المركز السادس

فريق SPECTRON

وتتلخص فكرة المشروع لدى هذا الفريق على توفير Local Medical Devices in low cost

عن طريق استخدام الهندسة العكسية

الفريق الحاصل على المركز السابع

فريق

Food's Peels " FP "

فكرة مبتكرة قائمة علي الاستفادة من العناصر الغذائية المهمة الموجودة بـقشور الأغذية والتي دائمًا نهدرها، ونستطيع إعادة تدويرها من خلال معاملتها وتحويلها إلى صورة يسهل الاستفادة منها مباشرةً وإدخالها في منتجات غذائية وثم بيعها للعميل وبذلك نحصل على أرباح مجزية كما نضمن الحصول على العناصر الغذائية الموجودة بـتلك القشور.

احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة ريادة الأعمال

الفريق الحاصل على المركز الثامن

فريق حصاد وهو عبارة agri startup تعمل علي تنمية منظومة الزراعه من حيث تقليل التكلفه علي المزارع وزياده الإنتاج والربح مما ينعكس علي الإنتاج المحلي للدوله وتحقيق استراتيجية ٢٠٣٠ من حيث اعلان الاكتفاء الذاتي من جميع المحاصيل الاقتصادية وذلك عن طريق التواصل مع المزارع عن طريق التطبيق الخاص بنا وعن طريق الكول سنتر و عن طريق توصيل المستلزمات الزراعيه الي المزارع بسعر مناسب وضمان الجوده وتوصيل المعلومات الجديده في شكل ارشاد زراعي اونلاين او افلاين.



الفريق الحاصل على المركز التاسع

هو فريق Hand Media

وفريق هاند ميد، يعتمد في شعاره على الصناعات اليدوية، وشعارهم "ايدك تصنع وهاند ميديا تسوق" مشروعنا هاند ميديا هو تطبيق هيحل مشكله عدم معرفة التسويق الجيد لمُصنعين الهاند ميد بجميع انواعها.

الفريق الحاصل على المركز العاشر

هو فريق Fahs الفريق التاسع المشارك معانا في مسابقة دوري ريادة الأعمال في موسمها الثاني 2021.

احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة ريادة الأعمال



الفريق الحاصل على المركز الحادي عشر

هو فريق Bio LAB ، وهو يتمحور حول الحصول علي نباتات ذات خصائص وجودة عالية وفي وقت قياسي وكمان في أي وقت من اوقات السنة يعني مش بنتقيد بمدة زمنية معينة في الإنتاج وفي معمل Bio LABمش بننتج شتلات نباتية بس كمان بيتم انتاج مستخلصات نباتية ومواد فعالة

في Bio LAB يتم حل مشاكل الزراعة التقليدية من خلال Plant tissue Culture Lab



الفريق الحاصل على المركز الثاني عشر

هو فريق Click travel وهو عبارة عن تطبيق بيسهل السياحة الداخلية في مصر وبيسهل لك اختيارات متعددة في أماكن مختلفة داخل مصر.

احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة ريادة الأعمال



الفريق الحاصل على المركز الثالث عشر

The Egyptian Heritage وهو فريق يتلخص مشروعه في معرض فني يعمل على تجسيد أماكن أثرية جديدة وتطوير السياحة في مصر وتوجيه السائح للمكان الذي سيزوره.



الفريق الحاصل على المركز الرابع عشر

هو فريق linguatism وهو أول مؤسسة اونلاين مهتمة بالتدريب على اللغات والترجمة في اكتر من 5 لغات مختلفة عن طريق توفر فرص تدريبية في مجالات اللغات والترجمة مجانا او باسعار رمزية تنافسية.



الفريق الحاصل على المركز الخامس عشر

هو فريق Future House وهو عبارة عن تطبيق خاص بالمجال العقاري _ يهدف الي سرعه التواصل بين المشتري وجميع البائعين في وقت واحد.