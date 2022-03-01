انطلاق مؤتمر آفاق حديثة في الرعاية الصحية ورؤية مصر 2030 بجامعة طنطا.. السبت

تعقد كلية الصيدلة بجامعة طنطا في الفترة 5-6 مارس 2022 المؤتمر العلمى لكلية الصيدلة، تحت عنوان "آفاق حديثة في الرعاية الصحية: الصيدلة ورؤية مصر 2030".



يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وقائم بعمل وزير الصحة والدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والدكتورة نهلة العشماوى عميد كلية الصيدلة جامعة طنطا ورئيس المؤتمر.



يهدف المؤتمر إلى إظهار أهمية دور البحث العلمي فى النهوض بالمجتمع والتركيز على اكتشاف وتصميم الأدوية واستخدام تكنولوجيا النانو فى تصنيع الأدوية مما يعمل على دعم منظومة الرعاية الصحية ويتماشى مع رؤية مصر 2030 فى مجال رفع مستوى الرعاية الصحية ويساهم بشكل مباشر فى دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لكل المصريين.



يتضمن المؤتمر جلسات علمية على مدى يومين لمناقشة عدد اثنان وسبعون من الأبحاث العلمية بمشاركة أكثر من مائتى باحث وباحثة من المهتمين بمنظومة الدواء والرعاية الصحية فى مصر .. كما يقام على هامش المؤتمر العديد من ورش العمل، حيث تشارك هيئة الدواء المصرية بثلاثة ورش عمل وتقام بكلية الصيدلة جامعة طنطا ثلاثة ورش عمل أخرى تخصصية فى مجالات تصميم الأدوية وأحدث الطرق فى التحاليل الصيدلية لضمان جودة المستحضر الدوائي ودور الصيدلى الإكلينيكي فى التغذية العلاجية.



جدير بالذكر، أن المحاور العلمية التى يشملها المؤتمر تتضمن العلاجات الجديدة لمرض الكورونا - العلاج المناعى للأورام السرطانية - الجديد فى علوم الجينوم والبيولوجيا الجزيئية - العلاج التكميلى والنواتج الطبيعية - الصيدلة الإكلينيكية والترصد الدوائي - تطبيقات النانوتكنولوجى فى تصنيع وتهديف الدواء.

يشارك في المؤتمر د. تيرى نور أستاذ الكيمياء الطبية واكتشاف الأدوية بجامعة إلينوى بالولايات المتحدة الأمريكية و د رياض البربرى أستاذ البيولوجيا الجزيئية بجامعة ولاية بنسلفانيا و د فوزى البربرى الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة باسيفيك بالولايات المتحدة الأمريكية.