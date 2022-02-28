الكرملين: بوتين لا يبالي بالعقوبات الغربية

أكد المتحدث باسم (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يبالي بالعقوبات الغربية ضده بسبب عمليات موسكو في أوكرانيا، وليس لديه أصول بخلاف تلك التي يعلن عنها سنويًا .

وقال بيسكوف ــ في تصريح للصحفيين، وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم/الاثنين/، إنه " لا يبالي تمامًا تحتوي العقوبات على أحكام سخيفة إلى حد ما بشأن الأصول وما إلى ذلك ولكن الجميع يعلم أن الرئيس ليس لديه أي أصول بخلاف تلك التي يعلنها كل عام ... لذلك، فهو غير مبال".

وفي سياق متصل،أكد بيسكوف أن روسيا استعدت بشكل منهجي للعقوبات المحتملة، بما في ذلك أشد العقوبات التي تواجهها البلاد حاليا.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفاً غير ودي تجاه روسيا ويتخذ إجراءات عدائية، قائلا: "الاتحاد الأوروبي هو منظمة تتخذ موقفا غير ودي تجاهنا، وتتخذ إجراءات ذات طابع عدائي غير ودي تجاهنا".

وتابع قائلا: من وجهة نظرنا، يمكن أن يصبح إمداد الأراضي الأوكرانية بالأسلحة والذخيرة عاملاً بالغ الخطورة ومزعزع للاستقرار، ولن يساهم بأي حال من الأحوال في الاستقرار في أوكرانيا أو استعادة النظام وعلى المدى الطويل يمكن أن يكون له عواقب أكثر خطورة.

