لدورها في الهجوم على أوكرانيا.. بريطانيا تفرض عقوبات على بيلاروسيا

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على بيلاروسيا لدورها في الهجوم الروسي ضد أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأطلقت وزيرة الخارجية ليز تروس، اليوم الثلاثاء، الحزمة الأولى من العقوبات ضد الأفراد والمنظمات البيلاروسية، ردًا على دورها في الهجوم الروسي ضد أوكرانيا.

وحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، قالت تروس: "نلحق ضررا اقتصاديا ببوتين والمقربين منه"، مضيفة: "لن يهدأ لنا بال حتى استعادة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وكان سكرتير مجلس الأمن والدفاع الأوكراني، أعلن أن كييف قد توجه ضربة صاروخية استباقية ضد بيلاروسيا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

من جهته، قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع منظومات "إس-400" إضافية غرب مينسك لحماية البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله: "بدا لنا أن المعدات العسكرية غير كافية. لدينا ما يكفي من الأفراد، لكن المعدات غير كافية. لقد طلبت من بوتين إمدادنا بمنظومات "إس-400" إضافية لنشرها غرب مينسك، إضافة إلى المنظومات التي نشرت في مقاطعة غوميل، كي لا نحمي مينسك فقط".