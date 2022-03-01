شقيق جالا فهمي: حسن الخاتمة.. سبب الوفاة جلطة في القلب

اعتزلت عن الفن في عزها

قال مصطفى أشرف فهمي شقيق الفنانة الراحلة جالا فهمي، إن سيناريو وفاة شقيقته حدث مثل والدها، موضحا أنه من رحمة ربنا إنهما تعبا وبعدها بوقت قليل توفيا.

وتابع شقيق جالا فهمي: "محدش تعب منهم أو انعزل، وكل ما يقال عن تسبب عزلتها في ابتعادها عن الوسط الفني من وحي الخيال".

وأضاف شقيق جالا فهمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، أنّها أصيبت بجلطة في القلب بشكل مفاجئ وسريع، وتعرضت لمضاعفات لم تستغرق أكثر من 8 ساعات قبل الوفاة: "متعزش عن اللي خلقها، وده حسن الخاتمة لأنها متعذبتش، مكنتش قد عذاب المرض، وكانت شخص صحي وحر وبيحب الناس والدنيا".

وتابع: "جالا زي لاعب الكرة اللي حب يسيب الملعب وهو في عز شهرته، ومفيش سبب معين لإنها تسيب الفن، الشغلانة صعبة، وفي مخرجين كتير اعتزلوا في عزهم، وهذا قرار شجاع لا يستطيع أي شخص اتخاذه، وخاصة أن الفن سكينة تسرق الحياة والعمر".

وأشار، إلى أنها رفضت الكثير من المسلسلات في السنوات الأخيرة، قائلا: "كانت بتقولي سيب الجيل الجديد ياخد حقه، وأنا مرتاحة كده، وكانت بتحب كل الجيل الجديد".