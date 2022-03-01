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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أمين "البحوث الإسلامية": جهود الأزهر والكنيسة مهمة لإرساء وترسيخ القيم المجتمعية

صدى البلد

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، القمص كيرلس فهيم وكيل مطرانية سوهاج؛ وذلك بحضور د. عبد الفتاح العواري مدير مركز الإمام الأشعري، ود. محمد يسري جعفر نائب مدير مركز الإمام الأشعري، والشيخ ياسر الفقي الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، ود. حسن خليل الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية، ود. علي عبد الموجود عميد كلية الدراسات الإسلامية بنات بسوهاج، وعدد من أساتذة الجامعة، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ومدير عام منطقة وعظ سوهاج.

من جانبه رحب القمص كيرلس بالأمين العام والوفد المرافق له، معربا عن سعادته بهذه الزيارة التي تؤكد على روح التسامح والتعاون بين أبناء الوطن الواحد والتعاون المشترك بين مؤسسات الدولة بما يحقق الصالح العام ويرتقي بمصر حاضرًا ومستقبًلا، مؤكدًا على العلاقات المتينة بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وما ينتجه ذلك من تعاون مستمر ومثمر يحقق الصالح العام ويضيع الفرصة على المتربصين بمصرنا الحبيبة.

فيما قال الأمين العام إن هذه الزيارة تأتي لاستكمال نقاط التواصل مع شركاء الوطن ما يساعد على تقوية النسيج الوطني المصري ويزيد من الترابط بين عنصري الوطن مسلمين ومسيحيين، مؤكدًا على الجهود المشتركة بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في سبيل إرساء وترسيخ القيم المجتمعية السليمة، سواء من خلال ما يقوم به بيت العائلة المصرية أم من خلال حملات وقوافل التوعية والندوات المشتركة بين الجانبين.

وأوضح عيّاد أن بيت العائلة المصرية هذا النموذج المصري بجميع فروعه في المحافظات يمثل تجربة ناجحة تؤكد على التماسك والتلاحم والتلاقي من خلال القواسم المشتركة بين المسلمين والمسيحيين، كما أن جهود لجانه في هذا الشأن لها عظيم الأثر في التكاتف من أجل بناء وطننا الحبيب بدعم قيادة سياسية حكيمة تسعى دائمًا إلى تحقيق التنمية والحفاظ على الوطن ومقدراته.

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