وزيرة خارجية ألمانيا: دبابات روسيا تحمل الموت والدمار.. فيديو

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، إن الحرب الروسية عدوانية وترتكز علي الأكاذيب، مؤكدة أن موسكو تقصف مساكن الأوكرانيين الناطقين بالروسية، ودبابات روسيا لا تحمل السلام وتحمل الموت والدمار .

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية خلال كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن جميع اللاجئين من أوكرانيا يجب أن يحصلوا علي حماية أيا كانت جنسياتهم، مؤكدة أن المانيا قررت دعم أوكرانيا عسكريا وستلتزم بالدبلوماسية وبالسعي وراء الحلول السلمية.

وأوضحت وزيرة خارجية المانيا، أن الجميع يجب أن يتوحد من أجل تحقيق السلام إلي أوكرانيا.