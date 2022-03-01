ميلان يتعادل سلبيًا مع إنتر في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا

انتهت مباراة فريقي ميلان وإنتر بالتعادل السلبي بينهما، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

ميلان كاد أن يبادر بالتسجيل عن طريق لاعبه البلجيكي سايليمايكرس في الدقيقة 10 مستغلًا خطأ مشترك بين هاندانوفيتش وبروزوفيتش، لكن حارس إنتر تصدى لتسديته.

وفي الدقيقة 11، تبادل ثيو هيرنانديز الكرة مع جيرو، ليقتحم منطقة جزاء إنتر، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر.

وتعرض رومانيولي مدافع ميلان للإصابة في الدقيقة 26، ليتم استبداله بزميله كالولو

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة لاعبي ميلان، وكاد البرتغالي لياو أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 47 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لكن هاندانوفيتش تصدى للكرة ببراعة.

استمرت محاولات ميلان، لكن المباراة لم تشهد بعد ذلك أي فرص خطرة على المرميين، لتخيم نتيجة التعادل السلبي على اللقاء.

وستُقام مباراة الإياب يوم 20 إبريل المقبل، فيما ستُقام مباراة يوفنتوس وفيورنتينا ضمن منافسات ذات الدور غدًا الأربعاء.

تشكيل إنتر

وضم تشكيل إنتر كل من:

في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: ميلان سكرينيار - دي فريج - أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - هاكان تشالهان أوجلو - إيفان بيريسيتش

خط الهجوم: لوتارو مارتينيز - إدين دجيكو

تشكيل ميلان

وضم تشكيل ميلان كل من:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي - فيكايو توموري - أليسيو رومانيولي - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر - أليكسس سايليمايكرس - رادي كرونيتش - رافائيل لياو

خط الهجوم: أويفييه جيرو

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة أبو ظبي الرياضية.