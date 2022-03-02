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رئيس التحرير
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رياضة

ميدو: الزمالك مش محظوظ بمواجهة فيوتشر في هذا التوقيت

الزمالك
الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفارس الأبيض ليس محظوظا بمواجهة فيوتشر في الدوري بهذا التوقيت.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك ليس محظوظا بمواجهة فيوتشر في هذا التوقيت الذي يحتاج فيه إلى فوز يعيد الثقة من جديد، وفيوتشر من الفرق القوية والصعبة".
واختتم حديثه قائلا: "أسامة نبيه في حاجة إلى فوز في أول مهمة له كمدير فني مؤقت".

ويستضيف الزمالك فريق فيوتشر على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في أول لقاء سيجمع بين الفريقين بعد صعود الأخير لأول مرة إلى دوري الأضواء.

فوز وحيد كان حصيلة الزمالك في آخر تسع مباريات لعبها في جميع المسابقات، ومن المفارقات أنه جاء في بطولة كأس الرابطة التي ودعها، ليبحث الأبيض في اللقاء العاشر أمام فيوتشر الليلة إلى الانتفاضة.

وسيعود الفارس الأبيض، بعد سلسلة من النتائج السلبية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، إلى المنافسة المحلية بحثا عن تحقيق انتصار يستأنف من خلاله حملة الدفاع عن اللقب الذي حصده الموسم الماضي.

الزمالك سيظهر بوجوه جديدة على المقاعد الفنية للفريق بقيادة أسامة نبيه، المدرب العام الجديد، إلى جانب أحمد عبد المقصود، المدرب المساعد، بعد فسخ التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بالتراضي.

وأعلن الزمالك تعيين أسامة نبيه مدربا عاما للفريق، خلفاً لمدحت عبد الهادي، كما قرر تعيين أحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً خلفاً لأمير عزمي مجاهد، بينما تم إسناد مهمة تدريب الحراس إلى أيمن طاهر.

وخسر الزمالك أمام الوداد بنتيجة (3-1) في المغرب يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة وفي جعبته نقطتين من تعادلين.

موقف الزمالك في الدوري مع بداية هذا الموسم يبدو مشابها لموقفه القاري أيضا، حيث خسر الفريق مباراته الأخيرة بالمسابقة أمام سموحة بثنائية نظيفة، لتدون هزيمته الثانية بعد الخسارة أمام منافسه الأهلي (5-3).

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بعدما حصد 19 نقطة من تسع مباريات (6 انتصارات وتعادل وهزيمتان)، ليبتعد بفارق ست نقاط عن الأهلي متصدر الترتيب بعد خوض نفس عدد المباريات.

وعلى الجانب الآخر، يقدم فيوتشر في أولى مشاركاته بالدوري سلسلة نتائج إيجابية بقيادة علي ماهر، حيث لم يعرف الخسارة في آخر أربع مباريات، ليأتي في المركز السادس وفي جعبته 15 نقطة من 10 مباريات.

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