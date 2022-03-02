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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل عيد ميلاد الفنان علاء عبد الخالق بحضور نجوم التسعينات.. صور

عيد ميلاد علاء عبد
عيد ميلاد علاء عبد الخالق

شارك عدد من نجوم الثمانينات و التسعينات في الاحتفال بعيد ميلاد المطرب المميز الفنان علاء عبد الخالق وذلك بناء على دعوة من صديقهم المنتج د.أحمد أيوب داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة. 

 

وقدم نجوم الأغنية حميد الشاعري، هشام عباس، حسن عبد المجيد، حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والمطرب حسام حسني بالإضافة إلى عصام كاريكا وشادي شامل عددا من أغاني جيلهم المميزة وسط أجواء من البهجة واسترجاع الذكريات. 

 

 وحضر الحفل المنتج د.أحمد أيوب والملحن محمد مصطفي و الكابتن خالد الغندور وعدد من أصدقاء عبد الخالق المقربين ممن حضروا من دول اخرى للمشاركة في الإحتفال منهم أحمد عبد الرحيم ووليد فرج وجمال عبد الحافظ وخبيرة الطهي داليا مطر ،وغيرهم ممن تبادلوا التهاني مع صديقهم علاء عبد الخالق.

وبدأ علاء عبد الخالق ، حياته الفنية في فرقة الاصدقاء مع زملاء الدراسة: (منى عبد الغني, والمطربة المعتزلة حنان)، وله العديد من الأغاني الشهيرة من أبرزها «مكتوب، مرسال، علشانك».

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها نجوم التسعينات للاحتفال بعد ميلاد علاء عبد الخالق، وانتشرت لهم في عام 2019 عدد من الفيديوهات أثناء اندماجهم في غناء أعمالهم الشهيرة وبرفقتهم الفنانة منى عبد الغني وحنان. 

علاء عبد الخالق نجوم التسعينات حميد الشاعرى هشام عباس عيد ميلاد علاء عبد الخالق

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