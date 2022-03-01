حميد الشاعري وهشام عباس في عيد ميلاد علاء عبد الخالق.. نوستالجيا

احتفل عدد من نجوم التسعينات بعيد ميلاد زميلهم المغني الشهير علاء عبد الخالق أمس، في تجمع فني يميل إلى أجواء النوستالجيا أو الحنين إلى أغانيهم الناجحة والأعمال التي حققت انتشارا ونجاحا كبيرا ومستمرا على مدار السنوات الماضية.

حضر عيد ميلاد علاء عبد الخالق، كل من حميد الشاعري وهشام عباس وعصام كاريكا، والفنان النوبي حسن عبد المجيد، وغيرهم من الملحنين وصناع الأغاني، أصدقائهم، وغنوا جميعا أغنياتهم الشهيرة سويا.

ويحتفل الفنان علاء عبد الخالق، بعيد ميلاده الـ 58 مع زملائه، وفي فيديوهات انتشرت للحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، بدت عليه علامات التعب ومحاولته لمواكبة أصدقائه والغناء معهم لكن بصعوبة واضحة.

وبدأ علاء عبد الخالق ، حياته الفنية في فرقة الاصدقاء مع زملاء الدراسة: (منى عبد الغني, والمطربة المعتزلة حنان)، وله العديد من الأغاني الشهيرة من أبرزها «مكتوب، مرسال، علشانك».

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها نجوم التسعينات للاحتفال بعد ميلاد علاء عبد الخالق، وانتشرت لهم في عام 2019 عدد من الفيديوهات أثناء اندماجهم في غناء أعمالهم الشهيرة وبرفقتهم الفنانة منى عبد الغني وحنان.