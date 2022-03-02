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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دش ساخن للاعبي الإسماعيلي.. حمد إبراهيم يغلق صفحة المقاصة استعدادا لمواجهة فاركو

حمد إبراهيم
حمد إبراهيم

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي صفحة التعادل أمام المقاصة أمس 2/2 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الـ 11 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسادت حالة كبيرة من الحزن داخل فريق الاسماعيلي بعد التعادل أمام المقاصة وفقد نقطتين ثمينتين في مشوار الهروب من النفق المظلم الذي يعيشه الدراويش خلال الموسم الكروي الجاري.

وعقد حمد إبراهيم المدير الفني جلسة مع لاعبيه عقب انتهاء مباراة أمس وانتقد المدير الفني أداء بعض اللاعبين والرعونة في الحفاظ على الفوز رغم تقدم الإسماعيلي بهدفين دون رد في الشوط الأول.

وطالب حمد إبراهيم الجميع داخل فريق الاسماعيلي بغلق ملف مباراة المقاصة بالكامل والتركيز على مواجهة فاركو والمقرر إقامتها الإثنين المقبل والتي تعد حياة أو موت بالنسبة لفريق الدراويش.

على جانب أخر، قال أبو طالب العيسوي، نجم الاسماعيلي السابق، إن الوضع داخل النادي أصبح صعب للغاية، في ظل سوء النتائج الذي وضع الفريق في ذيل ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وأضاف العيسوي، أن لاعبي الاسماعيلي يتحملون المسؤولية كاملة، ولا بد أن يشعروا بالجماهير التي تتعرض للإغماء في المدرجات بسبب سوء النتائج.

وتابع مدرب الإسماعيلي السابق، أنه كان سعيدًا كحال جمهور النادي، بالتقدم بثنائية نظيفة في الشوط الأول، متمنيًا أن تكون بداية تصحيح المسار، إلا أن الفريق استسلم تمامًا في الشوط الثاني، وسكنت شباكه هدفين، ليتعادل في مباراة كان من السهل الفوز بها.

واختتم تصريحاته، مؤكدا أنه من الضروري خلق دوافع جديدة للاعبين الذين تعودوا على الهزيمة وعدم المسؤولية أو الإحساس بالجماهير، مشددًا على ضرورة إجراء تغييرات في هيكل الفريق، بإشراك لاعبين لديهم أمل وتفاؤل ويحملون أحلام الجماهير في نتائج أفضل من ذلك.

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