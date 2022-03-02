وجيه أحمد: توقعت اعتراضا من القطبين على طاقم التحكيم المصري للقمة السابقة

كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق عن تفاصيل تعيين طاقم حكام مصريين لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري للموسم الماضي.

وأكد في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق سأله هل هناك حكام مصريون قادرون علي إدارة القمة ليرد هو “ بالطبع يوجد ”.

وأضاف أنه عقب ذلك أعد خطابات للاتحادات العالمية من أجل التعاقد مع طاقم تحكيم أجنبي وعرض الخطابات علي مجاهد ليرد الأخير “إيه ده” حيث طالبه بإعداد طاقم تحكيم للمباراة.

وأضاف أن محمود البنا أدار المباراة باحترافيه شديدة، مشددا أنه توقع اعتراضا من الأهلي أو الزمالك ولكن هذا لم يحدث وأقيمت المباراة.

وتابع أن قرار تعيين طاقم تحكيم مصري كان جيدا خاصة وأن الحكم المصري أصبح متواجدا بكثرة في البطولات العالمية.

وسيواجه منتخب مصر نظيره السنغالي في جولة الذهاب يوم 25 مارس المقبل في تمام السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي، فيما تقام مباراة الإياب يوم 29 مارس في العاصمة.