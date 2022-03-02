بعد افتتاح مشروعات بالجيزة.. علاء عابد: الرئيس أعاد رسم خريطة مصر الاستثمارية

عقب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشروعات القومية الجديدة، اليوم، بمدينة السادس من أكتوبر في مجالات الرياضة والطرق والإسكان، مؤكدا أن السيسي أعاد رسم خريطة مصر الاستثمارية من خلال تلك المشروعات القومية، وبشبكة طرق عالمية والتى تعكس رؤية مصر 2030 وتمثل خطوة هامة فى ترسيم الملامح الرئيسية للجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى بيان صحفى له أن ملف النقل في مصر شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بالنقل الذكي وقطاع السكة الحديد والقطارات السريعة التي يتم إنشاؤها حاليا كونها أحد أهم شرايين التنمية في مصر وأيضا المحاور والكباري التى سهلت وخففت من الأزمة المرورية وجعلت لدينا سيولة في حركة التنقل.

وأضاف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن هناك عشرات المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل وشبكة الطرق، ساهمت جميعها في حل العديد من المشكلات التاريخية التي كانت تواجه هذا القطاع منذ عقود، وتساهم في عملية التنمية الشاملة لمصر.

وأكد عابد، أهمية العائد الاقتصادي من مشروعات النقل وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الذي يعد أحد أكثر عناصر جذب الاستثمار والذي يتم الاستثمار فيه بمعدل ضخم، وهذا يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي.

حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ، افتتاح مشروعات قومية جديدة في مجالات الرياضة والطرق والإسكان، وذلك في نطاق محافظة الجيزة.

حيث شهد الرئيس السيسى، عبر الفيديو كونفرانس، افتتاح الطريق الدائري الأوسطي - طريق ترسا - تطوير طريق الجيزة / الفيوم - تطوير محور المريوطية - محور المنصورية.