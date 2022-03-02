النجم سهيل (كانوبس) يظهر فى السماء حتى التاسعة مساء اليوم

يشهد جميع محبي الظواهر الفلكية والمعلقة أبصارهم بالسماء ظهور النجم سُهيل والمعروف أيضا بأسم كانوبس، فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر النجم بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن النجم سُهيل او كانوبس ألمع النجوم بعد الشعرى اليمانية، سوف يظهر مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 مارس.

وأوضح الدكتور تادرس، أن النجم سُهيل او كانوبس يظهر بالقرب من الافق الجنوبي عند دخول الليل ويغرب في التاسعة مساءا تقريباً.

وأشار أستاذ الفلك إلى أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.



نجم سهيل كانوبس

ويعتبر نجم سهيل من أكثر النجوم التى جرى الاهتمام بها منذ القديم في الجزيرة العربية لأنه بالتزامن مع ظهوره تتراجع زاوية سقوط أشعة الشمس ويبدأ النهار يقصر تدريجياً ويبرد آخر الليل بشكل ملموس، وتبدأ الشمس تميل نحو الجنوب بعد أن كانت عمودية في بداية فصل الصيف لذلك كان العرب يستبشرون بطلوع هذا النجم، وذلك وفقاً لتقرير أعدته الجمعية الفلكية بجدة .

واشارت الجمعية أن نجم سهيل يبعد عن كوكبنا مسافة 313 سنة ضوئية وهو ألمع نجم ضمن مجموعة نجوم "كارينا" القاعدة الجنوبية وثاني ألمع نجم في الليل بعد الشعرى اليمانية، ولو أن بُعده عنا كان مثل الشعرى اليمانية لفاقه في اللمعان.

جدير بالذكر أن نجم سهيل لا يوجد له تأثير على أحوال الطقس لا من قريب ولا من بعيد مثل غيره من النجوم - باستثناء الشمس - وإنما هذا النجم مجرد علامة فقط يتزامن ظهوره مع بداية التغير الفصلي والانتقال نحو الاعتدال الخريفي.