الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على 22 كيانا في روسيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن جولة جديدة من العقوبات على روسيا، تستهدف 22 "كيانا روسيا ذات صلة بالدفاع" في الوقت الذي تمضي فيه روسيا قدما في غزوها لأوكرانيا.

وحسب "سي إن إن"، قال بلينكن في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية إن الكيانات التي سيتم فرض عقوبات عليها تشمل 'الشركات التي تصنع الطائرات المقاتلة، ومركبات قتال المشاة، والصواريخ، والمركبات الجوية بدون طيار، وأنظمة الحرب الإلكترونية'، 'الأنظمة نفسها المستخدمة الآن للاعتداء على الشعب الأوكراني، وانتهاك حقوق الإنسان، وانتهاك القانون الإنساني الدولي'.

كما أعلن بلينكن عن فرض ضوابط على الصادرات في بيلاروسيا "لمحاسبة نظام لوكاشينكو على كونه محاربا مشاركا في حرب الرئيس بوتين المفضلة".

وقال بلينكن "سوف نخنق قدرة بيلاروس على استيراد التكنولوجيات الرئيسية". وأضاف "واذا استمر دعم لوكاشينكو للحرب فان العواقب على نظامه ستتصاعد".