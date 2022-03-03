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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

Stellantis تخطط لمبيعات سيارات كهربائية بنسبة 100% بحلول 2030.. صور

Stellantis تخطط لمبيعات
Stellantis تخطط لمبيعات سيارات كهربائية بنسبة 100 %

أعلنت شركة Stellantis اليوم عن خطة طموحة تسمى Dare Forward 2030 وكما يوحي الاسم تهدف  الى نطاق كهربائي واسع في تشكيلتها بحلول نهاية العقد كما يتضمن أيضًا تحقيق جميع أنواع الأهداف المالية والوعد بإرضاء العملاء بشكل استثنائي، وستكون الطاقة الكهربائية وحياد الكربون هما بالتأكيد جوهر هذه المبادرة.

Stellantis تخطط لمبيعات سيارات كهربائية بنسبة 100 % بحلول عام 2030

تقول Stellantis إن 100% من مبيعات السيارات في أوروبا ستعمل بالبطاريات الكهربائية بحلول عام 2030 وفي الولايات المتحدة سيكون الهدف هو 50% للوصول إلى ذلك، وتمتلك Stellantis  خطط لأكثر من 75 سيارة تعمل بالبطاريات (BEV) بمبيعات سنوية عالمية من BEV  تبلغ خمسة ملايين وحدة قبل انتهاء هذا العقد، وللمزيد من التقدم في المستقبل حددت الشركة هدفًا يتمثل في أن تكون صافي الكربون صفرًا بحلول عام 2038 مع معيار بنسبة 50 في المائة تم وضعه لعام 2030.

قال كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي لشركة Stellantis: "يلهمنا برنامج Dare Forward 2030  لنصبح أكثر بكثير مما كنا عليه في أي وقت مضى نحن نعمل على توسيع رؤيتنا، وكسر الحدود، وتبني عقلية جديدة تسعى إلى تحويل جميع جوانب التنقل من أجل تحسين عائلاتنا ومجتمعاتنا والمجتمعات التي نعمل فيها."

تضمن الإعلان بعض الإعلانات التشويقية للمركبات القادمة لا سيما مع علامتين تجاريتين تشتهرتا بكونهما غير صديقين للغاية للكربون، وتمت معاينة أول سيارة جيب كهربائية بالكامل من الأمام إلى الخلف، وتتميز بتصميم ونسب مشابهة للبوصلة الحالية. على هذا النحو، سيكون كروسًا صغيرًا من المقرر أن يدخل الإنتاج في أواخر عام 2022، مع تاريخ البيع في وقت ما في عام 2023. 

بالنظر إلى العدد الكبير من العلامات التجارية للسيارات تحت مظلة Stellantis تبدو Dare Forward 2030 بمثابة خطة طموحة للغاية ومع ذلك تجدر الإشارة إلى اللغة المحددة في البيان الصحفي الذي يدعو إلى "100 في المائة من مزيج مبيعات سيارات الركاب BEV في أوروبا و50% من سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة في الولايات المتحدة، تستثني هذه اللغة المركبات التجارية في كلتا المنطقتين، وفي الولايات المتحدة والتي من شأنها استبعاد شاحنات البيك أب الأكبر حجمًا المتوسطة والثقيلة مثل رام 3500.

Stellantis Dare Forward 2030 كهربائى السيارات اوروبا الكهربائية

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