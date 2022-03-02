فولفو تخطط لبناء خمسة سيارات كهربائية في المستقبل.. صور

عرضت فولفو خطتها للسنوات القليلة المقبلة خلال لقائها ببعض تجارها في ميامي، حيث تعمل شركة صناعة السيارات السويدية على تسريع استراتيجيتها الانتقال الكهربائي بالكامل بحلول نهاية العقد الحالي، وتتضمن الخطة ما لا يقل عن خمسة نماذج جديدة خالية من الانبعاثات.

فولفو تخطط لبناء خمسة سيارات كهربائية في المستقبل

جمعت فولفو حوالي 800 تاجر من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأخبرتهم أن أول سيارة كهربائية جديدة من العلامة التجارية ستصل العام المقبل، ولا توجد تفاصيل حول الطراز، على وجه الخصوص، الذي سيتم إطلاقه في عام 2023، وذلك على الرغم من أننا نعتقد أن هذا قد يكون الوريث الكهربائي بالكامل لـ XC90 اليوم، ويُشاع أنه سيحصل على لقب Embla كملاحظة جانبية، ويمكن أن تظل XC90 الحالية في الإنتاج لبضع سنوات أخرى.

فولفو تخطط لبناء خمسة سيارات كهربائية في المستقبل

ستشمل السيارات الكهربائية الخمسة الجديدة من فولفو سيارة كروس أوفر كبيرة وصغيرة ، وسيارة سيدان، ونموذجين شبيهين بالعربة الرياضية وفقًا للمعلومات الأولية التي أوردتها أخبار السيارات، وأخبر الأشخاص الذين حضروا الاجتماع المنشور عبر الإنترنت أن صانع السيارات يصف هاتين السيارتين على أنهما "مركبات نشاط" بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق هجينين إضافيين جديدين، وهما نسختان معاد تصميمهما بشكل أساسي من S90و XC90 PHEVs.

فولفو تخطط لبناء خمسة سيارات كهربائية في المستقبل

ورد أن ردود الفعل المبكرة من التجار كانت إيجابية للغاية، حيث أخبر أحد بائعي التجزئة أخبار السيارات أن فولفو "تدمج" مزيج المنتجات وأن "فولفو هي واحدة من أكثر الشركات المصنعة إثارة" دعماً لاستراتيجيتها الكهربائية، حيث أخبرت شركة صناعة السيارات بائعيها أيضًا أنها ستبدأ في تجميع المزيد من السيارات في مصنعها في الولايات المتحدة في Ridgeville وتوظيف المزيد من الموظفين في هذه العملية.

فولفو تخطط لبناء خمسة سيارات كهربائية في المستقبل

تزعم المعلومات المبكرة وغير المؤكدة أن فولفو تعمل على إصدار كهربائي من XC60 و SUVأكبر قليلاً، ويقع بين XC60و XC90 أيضاً، وسيتم تطوير سيارة كهربائية أخرى لتحتل مكانًا أقل من XC40 في مجموعة طرازات العلامة التجارية.