لأول مرة .. أمريكا تسلم أوكرانيا مئات الصواريخ الفتاكة

أفاد مسئول أمريكي ومصدر بالكونجرس مطلع على الأمر، بأن أمريكا سلمت مئات من صواريخ ستينجر المضادة للطائرات إلى أوكرانيا لأول مرة خلال الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك أكثر من 200 صواريخ يوم الاثنين.

في وقت سابق من هذا العام، أعطت أمريكا الضوء الأخضر لدول البلطيق بما في ذلك ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا لإرسال أسلحة أمريكية الصنع إلى أوكرانيا، بما في ذلك صواريخ ستينجر.

أمريكا توقف تقديم صواريخ “ستينجر” مباشرة إلى أوكرانيا

وأوقفت إدارة بايدن تقديم أمريكا لصواريخ “ستينجر” مباشرة إلى أوكرانيا ، في حين أنها قدمت أسلحة فتاكة أخرى.

وكان بعض أعضاء الكونجرس يضغطون من أجل إرسال صواريخ ستينجر إضافية إلى أوكرانيا منذ شهور.

وطلب الأوكرانيون مرارًا وتكرارًا المزيد من الأسلحة من أمريكا ، بما في ذلك الأسلحة المضادة للطائرات والدبابات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، “ندعم أوكرانيا بالمعدات العسكرية الدفاعية الحيوية التي تحتاجها”.