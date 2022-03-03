4200 سنة ق.م.. تفاصيل اكتشاف أثري فريد من نوعه في أسوان|فيديو

عصور التوحيد الفرعونية

كشف عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، عن تفاصيل كشف أثري لصوامع بمعبد كوم أمبو.



وقال “سعيد”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن الكشف الأثرى فريد من نوعه لأنه قام بتغيير كافة ملامح تاريخ المنطقة بالكامل، حيث إنه من المتعارف عليه أن "كوم أمبو" معبد بطلمى من 31 ق .م وحتى 219 ميلاديًا، وبعد مشروع تخطيط منسوب المياه الجوفية تم اكتشاف أن "كوم أمبو" تعود للدولة الحديثة أى حوالى 1500 ق .م.

وأشار إلى أنه تم اكتشاف آثار تعود للعصر الانتقالى الأول بأكثر من 4200 سنة منذ حوالى 2080 ق .م بالاضافة لاكتشاف أختام تعود لعصر الدولة القديمة، وفخار يعود للأسرات الثانية، الثالثة والذى يشير بدوره لقدم هذه المدينة والتى كانت عبارة من مبان من الطوب اللبن تمثل الحياة اليومية، الاجتماعية .



وتابع عبد المنعم سعيد ، إلى أن الكشف فريد من نوعه أيضًا لوجود حصن الاحتلال الانجليزى والذى كان يستخدم وقت الحركة المهدية فى السودان ويستخدم على النيل مباشرة لحماية المنطقة الجنوبية فى مصر بالكامل والتى لم تتكرر حتى الآن .



ولفت إلى أن أسوان مدينة تمتلئ بالكنوز التاريخية ولديها أكثر من 60% من الآثار لم يتم اكتشافها حتى الآن، خاصة أن الكشف الأخير كشف عن مراحل تاريخية كبيرة بمراحل التاريخ المصرى القديم بالإضافة للكشف عن أقدم كتابة مصرية قديمة فى أسوان بالقرب من إدفو من حوالى 3400 سنة ق.م وعصور التوحيد الفرعونية .