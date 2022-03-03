مي سليم تظهر برفقة ليلى علوي من كواليس "دنيا ثانية"

نشرت الفنانة مي سليم، صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل انستجرام.

وظهرت مي سليم في الصورة برفقة الفنانة ليلي علوي من كواليس مسلسلها الرمضاني دنيا ثانية، وعلقت علي الصورة قائلة: "رمضان ٢٠٢٢".

مسلسل دنيا ثانية من بطولة ليلي علوي ، ويعد من اخر الاعمال الدرامية التي تم البدء في تصويرها للحاق بالعرض خلال شهر رمضان الكريم وهو من تأليف امين جمال ومن إخراج احمد عبد العال



ومن ناحية اخري بخلاف مسلسل دنيا ثانية تستعد ليلي علوي لعرض مسلسل منورة باهلها ويشارك في بطولته غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، سلوي عثمان ، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي.. وآخرين.

تبدأ الأحداث باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.