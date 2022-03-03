16 ألف متطوع ينضم إلينا..زيلينسكي يعلن نجاح كييف في إفساد خطة موسكو الأولية

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن التكتيكات المتغيرة لروسيا وقصف المدنيين في المدن أثبتا نجاح كييف في إفساد خطة موسكو الأولية بإعلان بانتصار سريع من خلال هجوم بري.

وقال الرئيس الأوكراني إن الحلفاء يرسلون يوميا مساعدات دفاعية، مشيرا إلى أن 16 ألف متطوع سيقاتلون بجانب ضد الغزو الروسي.

وقبل قليل، أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط مقاتلة روسية طراز سو - 30 حلقت فوق مدينة إربين.

من جانبه، دعا وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كولبيا، الحلفاء لإغلاق المجال الجوي لمساعدة في الدفاع عن نفسها.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن كييف جاهزة للتفاوض مع موسكو، إلا أنها غير مستعدة لقبول الشروط الروسية في الوقت الحالي.

وأشار وزير الخارجية الأوكراني، إلى أن مطالب روسيا التي أعلنها الرئيس الروسي قبل بدء الهجوم لم تتغير.

وأضاف أن أوكرانيا طلبت من الناتو فرض منطقة حظر للطيران والحلف ينظر في الطلب.

وحذر كوليبا من أن بيلاروسيا ستواجه نفس العقوبات التي تواجهها روسيا إذا دخلت قواتها البلاد.

وشدد وزير خارجية أوكرانيا، الثلاثاء، على أن الهجوم الروسي يحتاج إلى رد عالمي، محذرا من أن الأمن في أوروبا مرهون بنتائج الحرب على أوكرانيا.

وطالب وزير الخارجية الأوكراني، بفرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد قصفها لمدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، داعيا لفرض عزلة دولية كاملة على روسيا.

وفي 24 فبراير، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بغزو أوكرانيا، وتم فرض الأحكام العرفية.

ووقع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة.