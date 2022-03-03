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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 1935 طن بضائع عامة ومتنوعة و383 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

ميناء
ميناء

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1935 طن بضائع عامة ومتنوعة،  و383 شاحنة و25 سيارة ملاكي.

وشملت حركة الصادرات تداول 718 طن بضائع عامة ومتنوعة 121 شاحنة و5 ملاكي، فيما شملت حركة الواردات تداول 1217 طن بضائع عامة ومتنوعة، 262 شاحنة و20 ملاكي ومتواجد 10  سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة “الحرية” بحمولة 79 شاحنة، والسفينة “بوسيدن إكسبريس” بحمولة 111 شاحنة و19 ملاكي، وغادرت السفينة “أمل” بحمولة 91 شاحنة و4 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة “سيناء” والسفينة “عمان” وغادرت السفينة “سيناء” والسفينة “عمان”، حيث تم استقبال 72 شاحنة بحمولة 747 طن بضائع عامة و 70 طن بضائع ترانزيت إلى ليبيا و1 ملاكي  وتصدير 30 شاحنة بحمولة 718 طن بضائع عامة.

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