عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وضع حجر الأساس لإقامة مسجد بتكلفة 6 ملايين جنيه في العريش

وضع حجر أساس مسجد
وضع حجر أساس مسجد بالعريش

قام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه العميد مصطفى محمد مصطفى، رئيس مركز ومدينة رفح، والدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام الأوقاف، بوضع حجر الأساس لإقامة مسجد حى السبيل بالعريش بتكلفة قدرها 6 ملايين جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف.

يقام المسجد على مساحة 900 متر مربع (30 * 30)، ومقسم إلى مصلى للرجال على مساحة 650 مترا، مصلى للسيدات على مساحة 125 مترا، ويضم مكتبين لتحفيظ القرآن الكريم ومسكن للإمام ومأذنة وغرفة تحضير للإمام، إلى جانب 8 عيون دورات مياه وميضة، وله مدخلان.

المول التجارى


وعلى هامش الافتتاح، التقى المحافظ أهالى رفح والشيخ زويد المقيمين في حى السبيل، وحثهم على تقديم طلبات للحصول على محلات المول التجارى بحى السبيل الذى يضم 66 محلا تجاريا، حيث إن الأولوية لأهالى رفح والشيخ زويد.

وأكد أنه جار الانتهاء من إقامة مدينة رفح الجديدة، حيث تم الانتهاء من إقامة 84 عمارة سكنية، وجار الانتهاء من إقامة 188 عمارة أخرى لينتهى العمل بها في نهاية العام الحالى لإقامة أهالى رفح بها.

txt

حركة تنقلات لـ سكرتيري المدن في شمال سيناء

وضع حجر الاساس مسجد السبيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

كيروش يحدد 19 مارس لانطلاق معسكر المنتخب.. وضم 20 لاعبا و4 حراس

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

اختطاف ممثل الأمم المتحدة في مدينة خاركوف بأوكرانيا

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

3 مؤشرات تؤكد إسم المدير الفني الجديد للزمالك.. من هو ؟

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية في القاهرة لمدة شهرين بسبب أعمال تنفيذ "المونوريل"

بالأرقام والتفاصيل.. مكاسب وخسائر مصر من الغزو الروسي الأوكراني

السجن والغرامة في انتظار عصابة تزوير المستندات الرسمية بعد القبض عليها

النرويج ترسل صواريخ مضادة للدبابات إلى أوكرانيا

سيدات أعمال البحرين: نتطلع للاستثمار بالطاقة النظيفة وتدوير المخلفات والعقارات والصحة في مصر

التعليم: فتح باب الترشح للعمل بـ لجان وكنترولات الثانوية العامة 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022.. قبل عرضه.. «بطلوع الروح» يفتح ملف التطرف الدينى

مسلسل تحقيق.. كل ما تريد معرفته عن العمل وسر ظهور كريم فهمي| صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل نموذجاً يُحتذى به فى الانضباط والإلتزام

إبرار بحرى وإكتشاف وتحديد الألغام في تدريبات القوات المصرية والفرنسية بالبحر الأحمر

فيديو

مسلسل تحقيق.. كل ما تريد معرفته عن العمل وسر ظهور كريم فهمي| صور

والده يتحدث.. تعرف على سبب وفاة نجل الفنان حازم إيهاب | فيديو

ميسرة مقلد يستقبل 60 طالبا من أوكرانيا في فيينا.. ما قصته.. فيديو جراف

أخويا الصغير.. نورهان عيسى تحسم الجدل حول ارتباطها بـ "ويجز"| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ