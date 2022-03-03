وضع حجر الأساس لإقامة مسجد بتكلفة 6 ملايين جنيه في العريش

قام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه العميد مصطفى محمد مصطفى، رئيس مركز ومدينة رفح، والدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام الأوقاف، بوضع حجر الأساس لإقامة مسجد حى السبيل بالعريش بتكلفة قدرها 6 ملايين جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف.

يقام المسجد على مساحة 900 متر مربع (30 * 30)، ومقسم إلى مصلى للرجال على مساحة 650 مترا، مصلى للسيدات على مساحة 125 مترا، ويضم مكتبين لتحفيظ القرآن الكريم ومسكن للإمام ومأذنة وغرفة تحضير للإمام، إلى جانب 8 عيون دورات مياه وميضة، وله مدخلان.

المول التجارى



وعلى هامش الافتتاح، التقى المحافظ أهالى رفح والشيخ زويد المقيمين في حى السبيل، وحثهم على تقديم طلبات للحصول على محلات المول التجارى بحى السبيل الذى يضم 66 محلا تجاريا، حيث إن الأولوية لأهالى رفح والشيخ زويد.

وأكد أنه جار الانتهاء من إقامة مدينة رفح الجديدة، حيث تم الانتهاء من إقامة 84 عمارة سكنية، وجار الانتهاء من إقامة 188 عمارة أخرى لينتهى العمل بها في نهاية العام الحالى لإقامة أهالى رفح بها.