عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد صحية مذهلة لفيتامين سي لشعرك

فيتامين سى
فيتامين سى

فيتامين سي هو أحد الفيتامينات الحيوية فهو  يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تعزيز امتصاص الحديد  وتعزيز التئام الجروح إذا كنت تبحثين عن بشرة متوهجة ، إليك  فيتامين سي  لتقوية جهاز المناعة لديك أو لتحسين صحة الجلد إليك أبرز فوائده 

1-يعزز نمو الشعر


يعود سبب عدد من مشاكل الشعر بشكل رئيسي إلى قلة تناول فيتامين سي ، فهو يؤثر على نمو الشعر. قد يؤدي نقص فيتامين سي إلى جفاف الشعر وتقصف الأطراف. 

2- محاربة قشرة الرأس


غالبًا ما تحدث قشرة الرأس عند انسداد بصيلات الشعر. قد تؤدي هذه الحالة أيضًا إلى تلف بصيلات الشعر وتمنع نمو الشعر. ومع ذلك ، لا تقلقي. يساعد فيتامين سي في محاربة البكتيريا التي تعيش على فروة الرأس.

يساعد في التخلص من قشرة الرأس وبقايا البصيلات وتشجيع نمو شعر جديد بسبب خصائصه المضادة للفيروسات وفروة الرأس الجافة والحكة أيضًا

دون أدوية .. أفضل طريقة لعلاج نقص فيتامين د

فيتامين هـ.. فوائد لا حصر لها للبشرة والشعر

.

3-منع الشيب المبكر للشعر


الشيب المبكر للشعر ناتج أيضًا عن الجذور الحرة. ويساعد فيتامين سي  على محاربة الجذور الحرة و تنشيط الدورة الدموية ، وتقليل العناصر الغذائية في فروة الرأس والتخلص من الشعر التالف  والحفاظ على قوة الشعر ولمعانه

الفيتامينات مضادات الأكسدة صحة الجلد التئام الجروح نمو الشعر قشرة الرأس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

تضليل الشعب المصري.. الإعلاميين: استدعاء شريف عامر ومبروك عطيه للتحقيق

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

دون أدوية .. أفضل طريقة لعلاج نقص فيتامين د

لماذا يحتاج الأطفال فيتامين سي؟

ترشيحاتنا

بعد استهداف كاتدرائية الصعود|رئيس أوكرانيا لـ بوتين: لا مخبأ يحميك من الله

الشتاء راجع تاني.. الأرصاد الجوية تكشف سبب التقلبات وحالة طقس الجمعة

أكثر من 76 ألف طالب أجنبي.. سر الانجذاب للدراسة في أوكرانيا

عودة لمحركات  V8…  مرسيدس بنز تكشف إن إصدار G-Wagen 550 المحدود والحصري

التضامن الاجتماعي تتلقى 2700 طلب من مواطنين يرغبون في كفالة أطفال

هيئة ضمان جودة التعليم تعتمد 152 مدرسة و 15 معهدا أزهريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تخليل البصل استعدادا لشهر رمضان

مسلسلات رمضان 2022.. قبل عرضه.. «بطلوع الروح» يفتح ملف التطرف الدينى

مسلسل تحقيق.. كل ما تريد معرفته عن العمل وسر ظهور كريم فهمي| صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل نموذجاً يُحتذى به فى الانضباط والإلتزام

فيديو

المحكمه تعطي لقب "عزباء" لكيم كارداشيان

لم ينفذ الحكم.. إنهاء قضية مذبحة المرج ووفاة الأب قاتل أبنائه الثلاثة|فيديوجراف

هيئة الأرصاد الجوية: لا تنخدعوا بالأجواء الصيفية.. الشتاء ينتهي بعد 15 يوما

بالأرقام والتفاصيل.. مكاسب وخسائر مصر من الغزو الروسي الأوكراني

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ