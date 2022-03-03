فوائد صحية مذهلة لفيتامين سي لشعرك

فيتامين سي هو أحد الفيتامينات الحيوية فهو يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تعزيز امتصاص الحديد وتعزيز التئام الجروح إذا كنت تبحثين عن بشرة متوهجة ، إليك فيتامين سي لتقوية جهاز المناعة لديك أو لتحسين صحة الجلد إليك أبرز فوائده

1-يعزز نمو الشعر



يعود سبب عدد من مشاكل الشعر بشكل رئيسي إلى قلة تناول فيتامين سي ، فهو يؤثر على نمو الشعر. قد يؤدي نقص فيتامين سي إلى جفاف الشعر وتقصف الأطراف.

2- محاربة قشرة الرأس



غالبًا ما تحدث قشرة الرأس عند انسداد بصيلات الشعر. قد تؤدي هذه الحالة أيضًا إلى تلف بصيلات الشعر وتمنع نمو الشعر. ومع ذلك ، لا تقلقي. يساعد فيتامين سي في محاربة البكتيريا التي تعيش على فروة الرأس.

يساعد في التخلص من قشرة الرأس وبقايا البصيلات وتشجيع نمو شعر جديد بسبب خصائصه المضادة للفيروسات وفروة الرأس الجافة والحكة أيضًا

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3-منع الشيب المبكر للشعر



الشيب المبكر للشعر ناتج أيضًا عن الجذور الحرة. ويساعد فيتامين سي على محاربة الجذور الحرة و تنشيط الدورة الدموية ، وتقليل العناصر الغذائية في فروة الرأس والتخلص من الشعر التالف والحفاظ على قوة الشعر ولمعانه