فيتامين ج أو حمض الأسكوربيك من العناصر الغذائية الأساسية لنمو الطفل وتطوره بشكل صحي. ومع ذلك ، على الرغم من توافره بكثرة ، يمكن أن يصاب الأطفال بنقص فيتامين سي.



لماذا يحتاج الأطفال فيتامين سي؟



فيتامين سي ضروري للعديد من وظائف الجسم التي تعتبر حيوية لنمو الطفل وتطوره. فيما يلي فوائد فيتامين سي للأطفال:

يساعد في إنتاج الكولاجين الضروري لعملية التئام الجروح.

يقلل من ضرر الجذور الحرة على الجسم بسبب خصائصه المضادة للأكسدة العالية.

يساعد في التمثيل الغذائي للبروتين.

يساعد في الحفاظ على صحة مناعية جيدة عن طريق تحفيز خلايا الدم البيضاء.

يساعد في امتصاص الحديد.

يصلح ويحافظ على صحة العظام.

في أي عمر يمكن للطفل تناول فيتامين سي؟



يعتبر حليب الأم مصدرًا جيدًا لفيتامين سي ، ويمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر والذين يعانون من نقص فيتامين سي تناول المكملات الغذائية.

ما هي الحصة اليومية الموصى بها من فيتامين سي للأطفال؟



تختلف متطلبات فيتامين ج عند الأطفال باختلاف الفئة العمرية وهي كالتالي:

1-3 سنوات 15 ملج

4-8 سنوات 25 ملج

9-13 سنة 45 ملج



هل يمكن للطفل الحصول على الكثير من فيتامين سي؟



لا يستطيع الطفل الحصول على الكثير من فيتامين سي من المصادر الغذائية. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لعدم تخزين فيتامين سي في الجسم ، يتم التخلص من أي كمية زائدة مع البول.

ما هي الآثار الجانبية لفيتامين سى الزائد؟



الإفراط في تناول فيتامين ج يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي ، بما في ذلك.

غثيان

إسهال

تقلصات المعدة

انتفاخ

يمكن أن تتسبب جرعة عالية من فيتامين ج أيضًا في زيادة حمل الحديد لدى الأفراد المصابين بداء ترسب الأصبغة الدموية ، وهي حالة وراثية تسبب زيادة امتصاص الحديد (فيتامين ج يساعد في امتصاص الحديد). يمكن أن يؤدي الحمل الزائد للحديد إلى تسمم ، مما قد يؤدي إلى تلف أنسجة الجسم