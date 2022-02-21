نشرة المرأة .. التهاب الزائدة الدودية .. تعرف على الأسباب وأهم الأعراض ومش بس الأسنان .. اكتشف صحتك العامة من حالة الفم

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يصيب التهاب الزائدة الدودية الكثير من النساء أثناء الحمل، وتتراوح نسبة حدوث الإصابة الحادة به عند النساء الحوامل بين 0.05% و0.07%.

ووفقًا لموقع “هيلث”، فإنه يمكن أن يحدث التهاب الزائدة الدودية لأسباب مختلفة، فقد لا يكون السبب معروفًا في بعض الحالات، وقد تشمل الأسباب المحتملة لالتهاب الزائدة الدودية تصلب البراز بسبب الإمساك والإصابة بالطفيليات.

وقد يحدث تضخم الأنسجة في جدار الزائدة الدودية بسبب وجود عدوى في الجهاز الهضمي أو أجزاء أخرى من الجسم وجود أورام في الزائدة الدودية مثل الأورام السرطانية والتي تحدث عندما يحدث سد في تجويف الزائدة الدودية بسبب تتراكم البكتيريا .

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