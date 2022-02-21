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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة .. التهاب الزائدة الدودية .. تعرف على الأسباب وأهم الأعراض ومش بس الأسنان .. اكتشف صحتك العامة من حالة الفم

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

التهاب الزائدة الدودية .. تعرف على الأسباب وأهم الأعراض

يصيب التهاب الزائدة الدودية الكثير من النساء أثناء الحمل، وتتراوح نسبة حدوث الإصابة الحادة به عند النساء الحوامل بين 0.05% و0.07%.

ووفقًا لموقع “هيلث”، فإنه يمكن أن يحدث التهاب الزائدة الدودية لأسباب مختلفة، فقد لا يكون السبب معروفًا في بعض الحالات، وقد تشمل الأسباب المحتملة لالتهاب الزائدة الدودية تصلب البراز بسبب الإمساك والإصابة بالطفيليات. 

وقد يحدث تضخم الأنسجة في جدار الزائدة الدودية بسبب وجود عدوى في الجهاز الهضمي أو أجزاء أخرى من الجسم وجود أورام  في الزائدة الدودية مثل الأورام السرطانية والتي تحدث عندما يحدث سد  في تجويف الزائدة الدودية بسبب تتراكم البكتيريا .

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مش بس الأسنان .. اكتشف صحتك العامة من حالة الفم

ازدادت أهمية صحة الفم في السنوات الأخيرة بسبب اكتشاف العلماء لوجود صلة بين تدهور صحة الفم والإصابة بالأمراض الجسدية الأخرى.

ووفقا لـ “ هيلث لاين” اتضح أن الفم مؤشر لصحة الجسم الداخلية وفي نفس الوقت عدم علاج أمراض الفم يتسبب فى بعض المشكلات الصحية الداخلية، لذا نعرض لكم أهم الأمراض المرتبطة بـ صحة الفم

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موقع صدى البلد الساعات الماضية مجالي الصحة والمرأة التهاب الزائدة الدودية الامساك الجهاز الهضمي

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