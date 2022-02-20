مش بس الأسنان .. اكتشف صحتك العامة من حالة الفم

ازدادت أهمية صحة الفم في السنوات الأخيرة بسبب اكتشاف العلماء لوجود صلة بين تدهور صحة الفم والإصابة بالأمراض الجسدية الأخرى.

ووفقا لـ “ هيلث لاين” اتضح أن الفم مؤشر لصحة الجسم الداخلية وفي نفس الوقت عدم علاج أمراض الفم يتسبب فى بعض المشكلات الصحية الداخلية، لذا نعرض لكم أهم الأمراض المرتبطة بـ صحة الفم :

مرض القلب يصيب الإنسان بسبب إهمال الأسنان والفم.

سرطان الفم يحدث بسبب إهمال نظافة الفم ورعايته.

هشاشة العظام تكشفها الأسنان الهشة التى تتكسر بسرعة.

الأنيميا تتسبب في بعض التغيرات فى شكل ولون اللثة.

التهاب صمامات وبطانة القلب يحدث بسبب أمراض الفم.

الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة نتيجة إهمال رعاية الفم.

مرض السكري يتسبب في جفاف الفم والتهابات اللثة.

الإجهاد والتوتر قد يتسبب فى الضغط الزائد على الأسنان.