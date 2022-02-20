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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش بس الأسنان .. اكتشف صحتك العامة من حالة الفم

مش بس الأسنان ..
مش بس الأسنان .. اكتشف صحتك العامة من حالة الفم

ازدادت أهمية صحة الفم في السنوات الأخيرة بسبب اكتشاف العلماء لوجود صلة بين تدهور صحة الفم والإصابة بالأمراض الجسدية الأخرى.

ووفقا لـ “ هيلث لاين” اتضح أن الفم مؤشر لصحة الجسم الداخلية وفي نفس الوقت عدم علاج أمراض الفم يتسبب فى بعض المشكلات الصحية الداخلية، لذا نعرض لكم أهم الأمراض المرتبطة بـ صحة الفم

ما تأثير مرض السكر على صحة الفم واللثة؟

لو متعرفش.. أهم 3 طرق لحماية الأسنان

مرض القلب يصيب الإنسان بسبب إهمال الأسنان والفم.
سرطان الفم يحدث بسبب إهمال نظافة الفم ورعايته.

هشاشة العظام تكشفها الأسنان الهشة التى تتكسر بسرعة.

الأنيميا تتسبب في بعض التغيرات فى شكل ولون اللثة.

التهاب صمامات وبطانة القلب  يحدث بسبب أمراض الفم.
الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة نتيجة إهمال رعاية الفم.

مرض السكري يتسبب في جفاف الفم والتهابات اللثة.

الإجهاد والتوتر قد يتسبب فى الضغط الزائد على الأسنان.

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