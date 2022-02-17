لتقوية المناعة.. نوع من الخضار يحتوي على 3 أضعاف فيتامين سي المتواجد في البرتقال

قد يساعد تغذية جسمك بأطعمة معينة في الحفاظ على قوة جهاز المناعة، إذا كنت تبحث عن طرق للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا والتهابات أخرى ، فيجب عليك تناول الأطعمة والمشروبات الطبيعية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن بكميات عالية.

طرق طبيعية لتقوية المناعة

1- الفلفل الأحمر

يحتوي الفلفل الأحمر الحلو على 3 أضعاف كمية فيتامين سي كبرتقال فلوريدا، كما أنه مصدر غني للبيتا كاروتين .

إلى جانب تعزيز نظام المناعة لديك ، قد يساعدك فيتامين ج في الحفاظ على بشرة صحية ، يساعد بيتا كاروتين ، الذي يحوله جسمك إلى فيتامين أ ، في الحفاظ على صحة عينيك وبشرتك.

2- البروكلي

البروكلي مليء بالفيتامينات والمعادن، يعتبر البروكلي ، المليء بالفيتامينات A و C و E ، بالإضافة إلى الألياف والعديد من مضادات الأكسدة الأخرى ، من أصح الخضروات التي يمكنك وضعها في طبقك.

3- الزنجبيل

الزنجبيل هو عنصر آخر يلجأ إليه الكثيرون بعد المرض، قد يساعد الزنجبيل في تقليل الالتهاب ، مما قد يساعد في تقليل التهاب الحلق والأمراض الالتهابية، قد يساعد الزنجبيل في علاج الغثيان أيضًا.

قد يساعد الزنجبيل أيضا في تقليل الآلام المزمنة، ويعمل على خفض الكوليسترول.