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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2022.. أشرف زكي ينضم لـ «دنيا ثانية» مع ليلى علوي

أشرف زكي
أشرف زكي

انضم الفنان أشرف زكى إلى فريق عمل مسلسل «دنيا ثانية» من بطولة الفنانة ليلي علوي، حيث من المقرّر عرض العمل خلال شهر رمضان القادم.

وكانت قد بدأت الفنانة ليلي علوي تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل دنيا ثانية الأسبوع الماضي، ويعكف حاليًا فريق العمل علي تكثيف ساعات التصوير للحاق بالعرض خلال شهر رمضان القادم.

وعلم «صدى البلد» من مصادره أن إحدى القنوات الكبرى تقوم حالياً بإجراء مفاوضات لعرض مسلسل دنيا ثانية بشكل حصري علي شاشاتها ، وسيتم الاعلان عن هذا الأمر عقب توقيع العقود خلال الساعات القادمة.

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مي سليم تظهر برفقة ليلى علوي من كواليس "دنيا ثانية"

وخلال الساعات الماضية انضمت الفنانة وفاء صادق إلى فريق عمل مسلسل دنيا ثانية للفنانة ليلي علوي، بعد ما تم التعاقد مع كل من مي سليم ومجدي كامل وفراس سعيد للمشاركة في المسلسل خلال الأيام القليلة الماضية.  

مسلسل دنيا ثانية من بطولة ليلي علوي، ويعد من آخر الأعمال الدرامية التي تم البدء في تصويرها للحاق بالعرض خلال شهر رمضان الكريم وهو من تأليف أمين جمال ومن إخراج أحمد عبد العال .

من ناحية أخرى بخلاف مسلسل دنيا ثانية تستعد ليلي علوي لعرض مسلسل منورة بأهلها ويشارك في بطولته غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، سلوى عثمان، عباس أبو الحسن، عمر رزيق، بلال التونسي.. وآخرين.

تبدأ الأحداث باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.

ليلى علوي مسلسلات رمضان 2022 اشرف زكي مسلسل دنيا ثانية امين جمال

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