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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصفه بالنكرة والأخير يقاضيه ..القصة الكاملة لأزمة أشرف زكى وزوج منة عرفة

صدى البلد

تصاعدت الأزمة بين نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي ومحمود المهدى زوج منة عرفة بعد أن شن أشرف زكى هجوما عليه ، وذلك بعدما أثارت تصريحات الفنانة إلهام شاهين، في برنامج حبر سري، جدلا واسعا حيث علقت على قرار منة عرفة وزوجها بعدم تقديم مشاهد جريئة .

ونرصد فى السطور التالي القصة الكاملة .. 

تصريحات الهام شاهين 

 أعربت الهام شاهين عن غضبها من النجوم الرافضين أداء المشاهد الساخنة والحميمة، مشيرة إلى أن تلك المشاهد لم تعد مثل الأول.

وقالت إلهام شاهين خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" المذاع عبر قناة “القاهرة والناس»”: "مبقاش في مشاهد ساخنة في السينما، إيه بقا اللي موجود دلوقتي اللي هما بيرفضوا اللي أنا سمعتوا وقريتوا، إن واحدة واقعة على الأرض ومغمى عليها، أو دكتور يمسك إيدها يقيس لها النبض، لو قالت محدش يمسك إيدي يقيس لي النبض، طيب المخرج يعمل إيه، متشتغليش".

رد محمود المهدى على تصريحات الهام شاهين 

رد محمود المهدى زوج منة عرفةعلى تصريحات الفنانة إلهام شاهين.

وكتب محمود المهدي عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام:_ كان فيه حد من الوسط الحلو ده بيقول اللي مش عاوز مشاهد البوس مايشتغلش او الخ .. معلش حد يضحي ويتجوزها علشان نخلص".

رد النقيب أشرف زكى 

رد أشرف زكي من خلال مداخلة تليفونية على ما قاله محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة، عن الفنانة إلهام شاهين،قائلا:"دا واحد نكرة منتحل صفة فنان لأن مافيش فنان هيشتم فنانة كبيرة".

 وأكد زكي أن نقابة المهن التمثيلية لن تترك أحد يستغل النجوم للوصول إلى الشهرة من خلال تشويه صورتهم في عيون الجمهور".

 وأضاف زكي:"بقينا مادة ثرية لكل من يبحث عن الشهرة". 

رد محمود المهدى على النقيب أشرف زكى

كتب محمود المهدي عبر خاضية ستورى بحسابه إنستجرام، ردا على ما قاله عنه النقيب أشرف زكي، قائلا:"أنا نكرة بس راجل والحمد لله عندي وش واحد مش فنان وطبال".

وأضاف محمود المهدى:" هي الأصوات دى كانت فين لما اتشتم الفنان محمد صبحي عيني عينك ولا أنا علشان معنديش رز".

زوج منة عرفة يقاضي أشرف زكي

أكد محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة، قيامه بمقاضاة  نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي على خلفية وصفه  بالنكرة أمس.

وكتب محمود المهدي على ستوري  حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: هيتم أخذ الإجراءات القانونية من شخص مفروض قدوة للفن والممثلين".

وأضاف :"  ومفيش حد فوق القانون، وللأسف مافيش حد هيقف معايا في ده عشان المصلحة بس الحمد لله الأهم من كل ده ربنا معايا، وعمري ما هسكت لما أشوف حاجة غلط".

أشرف زكى يرد على مقاضاة زوج منه عرفة 

رد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى على تصريحات محمود المهدى زوج منة عرفه بـ مقاضته .

وقال النقيت أشرف زكى من خلال تصريحات خاصلة لـ صدى البلد :" لا تعليق ". 

 

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